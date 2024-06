'Yaşama Değer Katanlar' 18. kez ödüllendirildi

Takip Et

Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu, 18. kez düzenlediği "Yaşama Değer Katanlar Ödül Töreni" ile bilime, sanata, eğitime ve topluma değer katan kişiler ve kurumları onurlandırdı. Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri haline gelen Yaşama Değer Katanlar Ödülleri, bu sene de çeşitli kategorilerde değerli isimlere takdim edildi. İstanbul Armada Hotel’inde düzenlenen ödül gecesine iş, sanat, siyaset ve bilim dünyasından yoğun ilgi oldu

Törende konuşan Prestige Başkanı Mehmet Gözcü, ödülün sadece bir ödül töreninden öte, bir takdir ve saygı göstergesi olduğunu vurguladı. Gözcü şöyle konuştu:

Prestige Başkanı Mehmet Gözcü

‘’Bu özel gecede, toplumumuza değer katan, ilham veren ve dünyayı daha iyi bir yer haline getiren olağanüstü insanları onurlandırmak için bir araya geldik. Bu ödül, toplumun her kesiminden, özverili çalışmalarıyla fark yaratan, ilham veren ve geleceğe umut aşılayan kahramanlara verilen bir onurdur. Bu yıl ödüle layık görülen her bir kişi, kendi alanında önemli başarılara ve topluma değer katan çalışmalara imza atmıştır. Bilim insanlarından sanatçılara, eğitimcilerden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar her alanda, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan bu kahramanların başarılarını kutlamak ve onlara minnetlerimizi sunmak istiyorum. Onların özverili çalışmaları, bize umut ve ilham vermektedir. Zorluklar karşısında yılmadan, daima daha iyisini yapmak için çabalayan bu insanların varlığı, geleceğe dair umutlarımızı artırmaktadır.

Yaşama Değer Katanlar Ödül Töreni'nin, toplumumuza ilham veren bu kahramanları takdir etmenin ve onların çalışmalarını daha geniş kitlelere duyurmanın önemli bir aracı olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle, ödül törenimizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, jüri üyelerimize ve değerli misafirlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gecenin, toplumumuza değer katan kahramanların ilham verici hikayelerini paylaşarak, hep birlikte daha güzel bir geleceğe adım atmak için bize güç vereceğine inanıyorum. ‘’dedi.

İş dünyasını ve sanatçıyı birleştiren ödül

Yaşama Değer Katanlar Ödülleri’nde bu yıl üçüncüsü verilen Hassas Ekonomi Ödülü dikkatleri üzerine çekti. Hassas Ekonomi kavramının fikir liderliğini yapan araştırmacı, seyahat kültürü yazarı, belgesel yapımcısı ve yönetmeni Esra Alkan, ekonomiyi sanat ve edebiyatla bütünleştiren bir modelin önemine vurgu yaparak, bu fikrin pandemi sonrası iş dünyasına umut ve ilham verdiğini ifade etti. Alkan ‘’Sanatla, edebiyatla beslenmeyen ekonomi, ürettiği değeri sürdüremiyor. Sistematik değişime ihtiyaç var. Felsefesi olan, edebiyatla sanatla iç içe üreten bir ekonomi modelini hayal ettik ve adına Hassas Ekonomi dedik. Bu farkındalığa sahip şirketlerle ve edebiyatçıları, sanatçıları bir araya getireceğiz ‘’ dedi

18.YAŞAMA DEĞER KATANLAR ÖDÜL GECESİNDE ÖDÜL ALAN KİŞİ VE KURUMLAR

HASSAS EKONOMİ ÖDÜLÜ

EndlessArt Otel Tülay ve Metin Enderer

İş SANAT Genel Müdürü Zuhal Üreten

SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ

Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Bulgaristan temsilcisi Cemal Kara

SANAT VE EDEBİYAT ÖDÜLÜ

Edebiyat Ödülü Gazeteci, yazar Zeynep GÖĞÜŞ

Sanat ve Edebiyat Ödülü Şair,oyuncu tiyatro yönetmeni Orhan Alkaya

Sanat ve Edebiyat Ödülü Türkiye Yazarlar Sendikası Adına Mustafa Köz

KENT KÜLTÜRÜNE VE TURİZMİNE KATKI ÖDÜLÜ

İBB Genel Sekreter yardımcısı Dr. Mahir Polat

YILIN DİPLOMATI ÖDÜLÜ

Suzan Novoberdaliu

Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu

KADIN VE ÇOCUK HAKLARI ÖDÜLÜ

Prof. Dr. Feride Acar

YEREL YÖNETİM ÖDÜLÜ

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

BİLİM VE TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ

Gazeteci, yazar Orhan Bursalı

EĞİTİM ÖDÜLÜ

Eyüboğlu Eğitim Kurumları Başkanı Rüstem Eyüboğlu

ENGELLİ HAKLARI ÖDÜLÜ

Robot El Derneği Başkanı Serdar Okumuş

HAYVAN HAKLARI ÖDÜLÜ

Türkiye Hayvan Haklarını Koruma Derneği Başkanı Birgül Rona

ÇEVRE BİLİNCİ ÖDÜLÜ

Akbelen direnişçileri adına Necla Işık