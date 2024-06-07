'Yaşama Değer Katanlar' 18. kez ödüllendirildi
Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu tarafından 18. kez düzenlenen "Yaşama Değer Katanlar Ödül Töreni"nde, bilime, sanata, eğitime ve topluma değer katan kişiler ve kurumlar ödüllendirildi.
Prestige Uluslararası İlişkileri Geliştirme Platformu, 18. kez düzenlediği "Yaşama Değer Katanlar Ödül Töreni" ile bilime, sanata, eğitime ve topluma değer katan kişiler ve kurumları onurlandırdı. Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri haline gelen Yaşama Değer Katanlar Ödülleri, bu sene de çeşitli kategorilerde değerli isimlere takdim edildi. İstanbul Armada Hotel’inde düzenlenen ödül gecesine iş, sanat, siyaset ve bilim dünyasından yoğun ilgi oldu
Törende konuşan Prestige Başkanı Mehmet Gözcü, ödülün sadece bir ödül töreninden öte, bir takdir ve saygı göstergesi olduğunu vurguladı. Gözcü şöyle konuştu:
‘’Bu özel gecede, toplumumuza değer katan, ilham veren ve dünyayı daha iyi bir yer haline getiren olağanüstü insanları onurlandırmak için bir araya geldik. Bu ödül, toplumun her kesiminden, özverili çalışmalarıyla fark yaratan, ilham veren ve geleceğe umut aşılayan kahramanlara verilen bir onurdur. Bu yıl ödüle layık görülen her bir kişi, kendi alanında önemli başarılara ve topluma değer katan çalışmalara imza atmıştır. Bilim insanlarından sanatçılara, eğitimcilerden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar her alanda, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan bu kahramanların başarılarını kutlamak ve onlara minnetlerimizi sunmak istiyorum. Onların özverili çalışmaları, bize umut ve ilham vermektedir. Zorluklar karşısında yılmadan, daima daha iyisini yapmak için çabalayan bu insanların varlığı, geleceğe dair umutlarımızı artırmaktadır.
Yaşama Değer Katanlar Ödül Töreni'nin, toplumumuza ilham veren bu kahramanları takdir etmenin ve onların çalışmalarını daha geniş kitlelere duyurmanın önemli bir aracı olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle, ödül törenimizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, jüri üyelerimize ve değerli misafirlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu gecenin, toplumumuza değer katan kahramanların ilham verici hikayelerini paylaşarak, hep birlikte daha güzel bir geleceğe adım atmak için bize güç vereceğine inanıyorum. ‘’dedi.
İş dünyasını ve sanatçıyı birleştiren ödül
Yaşama Değer Katanlar Ödülleri’nde bu yıl üçüncüsü verilen Hassas Ekonomi Ödülü dikkatleri üzerine çekti. Hassas Ekonomi kavramının fikir liderliğini yapan araştırmacı, seyahat kültürü yazarı, belgesel yapımcısı ve yönetmeni Esra Alkan, ekonomiyi sanat ve edebiyatla bütünleştiren bir modelin önemine vurgu yaparak, bu fikrin pandemi sonrası iş dünyasına umut ve ilham verdiğini ifade etti. Alkan ‘’Sanatla, edebiyatla beslenmeyen ekonomi, ürettiği değeri sürdüremiyor. Sistematik değişime ihtiyaç var. Felsefesi olan, edebiyatla sanatla iç içe üreten bir ekonomi modelini hayal ettik ve adına Hassas Ekonomi dedik. Bu farkındalığa sahip şirketlerle ve edebiyatçıları, sanatçıları bir araya getireceğiz ‘’ dedi
18.YAŞAMA DEĞER KATANLAR ÖDÜL GECESİNDE ÖDÜL ALAN KİŞİ VE KURUMLAR
HASSAS EKONOMİ ÖDÜLÜ
EndlessArt Otel Tülay ve Metin Enderer
İş SANAT Genel Müdürü Zuhal Üreten
SOSYAL SORUMLULUK ÖDÜLÜ
Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Bulgaristan temsilcisi Cemal Kara
SANAT VE EDEBİYAT ÖDÜLÜ
Edebiyat Ödülü Gazeteci, yazar Zeynep GÖĞÜŞ
Sanat ve Edebiyat Ödülü Şair,oyuncu tiyatro yönetmeni Orhan Alkaya
Sanat ve Edebiyat Ödülü Türkiye Yazarlar Sendikası Adına Mustafa Köz
KENT KÜLTÜRÜNE VE TURİZMİNE KATKI ÖDÜLÜ
İBB Genel Sekreter yardımcısı Dr. Mahir Polat
YILIN DİPLOMATI ÖDÜLÜ
Suzan Novoberdaliu
Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
KADIN VE ÇOCUK HAKLARI ÖDÜLÜ
Prof. Dr. Feride Acar
YEREL YÖNETİM ÖDÜLÜ
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet
BİLİM VE TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ
Gazeteci, yazar Orhan Bursalı
EĞİTİM ÖDÜLÜ
Eyüboğlu Eğitim Kurumları Başkanı Rüstem Eyüboğlu
ENGELLİ HAKLARI ÖDÜLÜ
Robot El Derneği Başkanı Serdar Okumuş
HAYVAN HAKLARI ÖDÜLÜ
Türkiye Hayvan Haklarını Koruma Derneği Başkanı Birgül Rona
ÇEVRE BİLİNCİ ÖDÜLÜ
Akbelen direnişçileri adına Necla Işık