Z kuşağını işyerinde zorlayan teknolojiler

ABD'deki Virginia Üniversitesi'nden Sarah Dexter, Z kuşağındaki kişilerin eski teknolojilerle ilgili bilgi ve deneyim eksikliği yaşadığına dikkat çekti

Independent'ta yer alan habere göre, ABD merkezli bilgi işlem ve yazıcı firması Hewlett-Packard'ın (HP) yaptığı bir araştırmada, Z kuşağındaki beş kişiden birinin, eski teknolojiyle çalışan cihazları kullanmayı bilmediği için işyerinde yargılandığını söylediği ortaya çıktı. Araştırmada teknolojiyi kullanmakta yetersiz kişilerle "dalga geçildiğine" de dikkat çekildi.

Teksas merkezli bilgisayar şirketi Dell'in çalışmasına katılan 18-26 yaş aralığındaki kişilerin yüzde 56'sıysa bu teknolojileri kullanmak için yeterli eğitim aldıklarını düşünmediğini söyledi.

TikTok hesabından Z kuşağının ofiste bu teknolojilerle yaşadığı sorunlara dair komik videolar paylaşan Max Simon, sosyal medyanın da söz konusu durumda etkili olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"TikTok'un nasıl kullanılacağını öğrenmek 5 saniye sürüyor. Yazıcıda olduğu gibi bir kullanma kılavuzuna ihtiyacınız yok."

İş dünyasındaki kuşak farklılıkları üzerine atölyeler düzenlenen Steve Bench ise Z kuşağının diğer nesillere kıyasla öğrenmeye daha hevesli olduğunu savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Z kuşağı daha önce hiç denemedikleri yazılımları kullanmayı öğrenirken çok rahat çünkü bunu hayatları boyunca yapıyorlar. Deneme yanılma yöntemine alışkınlar. Excel kullanmayı otomatik olarak bilen işgücü için bir nimet olmayabilirler ama hızlı öğreniyorlar."