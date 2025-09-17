AB Komisyonu İsrail'e yönelik yaptırımların detaylarını bildirdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan üst düzey bir yetkili, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in İsrail'e karşı geçen hafta duyurduğu yaptırım teklifi ile Komisyonun keseceği desteğin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Ayrıca, İsrail'in Abraham Anlaşmaları çerçevesinde bölgesel entegrasyonunu destekleyen projelerin finanse edildiği "bölgesel tesis"in de askıya alınacağını duyuran yetkili, "İsrail'e yönelik 2025 yılı için tahsisat yaklaşık 6 milyon Euro. Henüz üye devletlerin onayına sunulmadı. Bu da askıya alınacak. Ayrıca geçmiş yıllarda başlatılan projeler için de hiçbir adım atılmayacak." dedi.

Yetkili, 2020-2024 döneminde bu iki alanda toplam 14 milyon avro ayrıldığı, bunun 4,3 milyon Euro'sunun halihazırda sözleşmeye bağlandığı, yaklaşık 9,5 milyon Euro'nun ise henüz sözleşmeye bağlanmadığı ve bunların da dondurulacağını kaydetti.

Yetkili bu kapsamdaki yaptırımların AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nın sadece ticarete ilişkin kısımlarını ve kısmen hedef alacağını bildirerek, bu tür anlaşmalarla serbest ticaret alanı oluşturulduğunu ve malların serbest dolaşımının sağlandığını hatırlattı.

"İsrail ile ticareti askıya almayı önermiyoruz"

Yetkili, "Bugün odaklandığımız konu da bu. Önemli bir hususu netleştireyim. İsrail ile ticareti askıya almayı önermiyoruz. İsrail ile ticaret tercihlerini askıya almayı öneriyoruz. Bu da elbette önemli bir ayrımdır çünkü ticaret devam edecek ancak farklı koşullarda. Bu koşullar gümrük vergileri olacak." diye konuştu.

AB Komisyonu'nun teklifinin üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyi'nde nitelikli çoğunluğu bulup bulmayacağı konusunda spekülasyon yapmayacağını belirten yetkili, teklifin kabul edilmesi halinde etkisinin İsrail'in AB'ye ihracatının yüzde 37'sinde hissedileceğini söyledi.

Yetkili, alınacak tedbirlerin bildirimden 30 gün sonra yürürlüğe gireceğini, bunun standart bir uygulama olduğunu aktardı.

İsrailli bakanlar ve işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yaptırımlar

Yetkili, Komisyonun işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile onların şiddet içeren eylemlerinden sorumlu tuttuğu iki bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich hakkında halihazırda sunulmuş bir yaptırım önerisi olduğunu hatırlatarak, "Bu konuda da yeni bir ivme var." ifadesini kullandı.