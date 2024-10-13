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ABD Başkan adayı Trump'a 3. suikast girişimi

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump'a yönelik üçüncü suikast girişimi, Cumartesi günü Coachella Valley'deki miting öncesinde polis tarafından engellendi.

Haber Merkezi
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ABD Başkan adayı Trump'a 3. suikast girişimi
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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik üçüncü suikast girişimi, cumartesi günü Coachella Valley'deki mitingi öncesinde son anda engellendi. Riverside County Şerifi Chad Bianco'nun açıklamasına göre, polisler miting alanının yaklaşık bir mil uzağında silahlarla ve sahte giriş kartlarıyla yakalanan bir kişiyi durdurdu.

New York Post'un haberine göre şüpheli, miting alanına yaklaşık yarım mil mesafede durdurulurken, sahte basın ve VIP kartları taşıdığı belirlendi.

Pompalı tüfek, tabanca, yüksek kapasiteli şarjör bulundu

Polis, Vem Miller olarak kimliği açıklanan şüphelinin üzerinde dolu bir pompalı tüfek, tabanca ve yüksek kapasiteli şarjör bulunduğunu açıkladı.

Şerif Bianco, "Muhtemelen bir suikast girişimini daha engelledik" dedi.

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