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Hüseyin Çelik'ten Kurtulmuş'a tepki: Ayar verildi, sonrası çark!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili sözleri tartışılmaya devam ederken, AK Parti Kurucusu Hüseyin Çelik, sosyal medya hesabından Kurtulmuş'u eleştirerek, "Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak Ak Parti’ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3.Madde tartışması başlattı. Ayar verildi! Sonra ÇARK!" dedi.

Haber Merkezi
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Hüseyin Çelik'ten Kurtulmuş'a tepki: Ayar verildi, sonrası çark!
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesiyle ile ilgili tartışma yaratan sözleri gündemdeki yerini koruyor. Tartışmaya dahil olan AK Parti Kurucusu ve eski Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Hüseyin Çelik sosyal medya hesabı X'ten paylaşımda bulundu.

"Kendisi 3. madde tartışması başlattı. Ayar verildi ve sonra ÇARK!

"TBMM, hiç bir dönem bu kadar etkisiz ve yetkisiz olmamıştı" diyen Çelik "Has Parti başkanı iken Ak Parti’ye ve Sayın Erdoğan’a demediğini bırakmayan Sayın Kurtulmuş, arkadaşlarını satarak Ak Parti’ye yamanmış ve bugün Meclis Başkanı! Kendisi 3.Madde tartışması başlattı.Ayar verildi! Sonra ÇARK!" dedi. 

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