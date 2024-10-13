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Kurtulmuş'tan 3. madde açıklaması: Bu bir algı operasyonudur!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesiyle ile ilgili tartışma yaratan sözlerine açıklık getirerek "Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil. 3. maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, bir algı operasyonudur" dedi.

Haber Merkezi
AA
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Kurtulmuş'tan 3. madde açıklaması: Bu bir algı operasyonudur!
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10 Ekim'de Ankara'daki Gazi Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı açılışı törenine katılan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada Anayasa'nın 3. maddesindeki, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü" tabirinin de değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışın da yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışıyla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Kurtulmuş'un açıklamaları kamuoyunda tartışma konusu olmuş, siyasi liderlerden peş peşe tepki açıklamaları gelmişti. 

"Tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, bir algı operasyonudur"

İsviçre'nin Cenevre kentinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, anayasanın üçüncü maddesiyle ilgili sözlerine açıklık getirerek "Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil. 3. maddeyle ilgili tartışma varmış gibi göstermek en hafif tabiriyle haksızlıktır, bir algı operasyonudur" dedi 

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