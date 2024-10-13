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Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sert yanıt! El uzatanın elini kıracağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un Anayasa’nın 3. maddesine yönelik açıklamalarına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den sert bir yanıt geldi. Özel, "İlk 4 maddeye el uzatanın elini kırarız!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sert yanıt! El uzatanın elini kıracağız
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un iki gün önce yaptığı açıklama kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Kurtulmuş, konuşmasında Anayasa’nın 3. maddesinin 'değiştirilebileceği' yönünde bir sinyal vermişti.

Kurtulmuş, "Bu devletin aslı millettir. Devlet milletin işlerini iyi yönetmek için vardır. Mesela çok sıradan gibi gözüken, Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri bu perspektiften bakıldığında değiştirilmelidir. Çünkü devletin ülkesi olmaz, devletin milleti olmaz. Bu metin, 'milletin gücü üzerine yükselen devlet anlayışı' ile yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanarak anayasanın 3'üncü maddesini hedef almıştı.

Özgür Özel'den Kurtulmuş'a sert tepki

Kurtulmuş'un bu sözleri sosyal medyada tepkilere yol açarken; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’den de bir son dakika açıklaması geldi.

Muğla, Datça’da konuşan Özel, “Tayyip Bey HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Bahçeli HÜDAPAR’a bir şey diyemiyor. Numan Bey aklı sıra HÜDAPAR’ın tartışma alanını genişletecek… İlk 4 maddeye el uzatanın elini kıracağız!” ifadelerini kullandı.

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