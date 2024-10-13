Hizbullah'tan İsrail'e İHA saldırısı: Çok sayıda yaralı var
İsrail'in Kayserya kenti yakınlarındaki Binyamina bölgesine Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısında 4'ü kritik olmak üzere en az 67 kişi yaralandı. Savunma sistemlerinin hava aracını tespit etmediği ve saldırı alarmlarının çalmadığı bildirildi.
Haaretz'in haberine göre, Hayfa'nın güneyindeki Kayserya kenti yakınlarındaki Binyamina bölgesine patlayıcı yüklü kamikaze tipi İHA isabet etti.
İsrail ordusunun, Lübnan'dan ateşlendiğini öne sürdüğü İHA saldırısında, savunma sistemlerinin aracı tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı kaydedildi.
67 kişi yaralandı
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin 4'ünün durumu kritik, 12'si orta ve ağır olmak üzere toplam 67 yaralıya müdahale ettiğini duyurdu.
Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.
Görüntülerde çok sayıda İsrail askeri bulunmasına rağmen ordu, saldırının düzenlendiği yerin askeri nokta olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.