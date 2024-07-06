ABD Başkanı Biden: Beni istifaya ikna edebilecek tek güç 'Yüce Tanrı'dır

Cuma günü ABC News'e konuşan Biden, seçmenlere bir dönem daha görev yapmaya uygun olduğunu garanti etmek amacıyla bilişsel teste girmeyi ve sonuçları kamuoyuna açıklamayı reddetti.

"Her gün bilişsel testten geçiyorum, yaptığım her şey bir test"

"Her gün bilişsel testten geçiyorum. Yaptığım her şey bir test" diyen 81 yaşındaki Biden, geçen hafta Donald Trump'la yaşadığı tartışmanın ardından bazı Demokrat yetkililer ve bağışçılar tarafından dile getirilen, kendisinin kenara çekilip daha genç bir adaya yer vermesi gerektiği fikrine bir kez daha karşı çıktı.

Biden, "Başkan olmaya veya bu yarışı kazanmaya benden daha uygun birinin olduğunu düşünmüyorum," dedi ve geçen haftaki kötü performansının sebebini yorgunluğa ve soğuk algınlığına bağladı.