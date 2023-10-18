ABD Başkanı Biden'dan İsrail'e destek ziyareti: Saldırıyı diğer taraf yapmış görünüyor

İsrail ile Filistinli gruplar arasındaki çatışmada 12. güne girildi. Çatışmalarda can kaybı, yaralı sayısı ve yıkım her geçen gün artmaya devam ediyor.

İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne gerçekleştirdiği ve yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği saldırı tüm dünyada büyük tepki toplarken, ABD Başkanı Joe Biden, saldırının gölgesinde İsrail'in başkenti Tel Aviv'e gitti.

Biden'ı Tel Aviv'e inişinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıladı. İki lider kucaklaşarak samimi pozlar verdi.

İsrail'e destek

Tel Aviv'e varışından sonra Netanyahu ile basının karşısına çıkan Biden, İsrail'e olan desteğini yineledi.

Biden, İsrail'e Hamas tarafından yapılan saldırıları "DEAŞ'ı gölgede bırakacak saldırılar" olarak nitelerken, çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği hastane saldırısını da, "bazı farklı açıklamalar olmasıyla birlikte" İsrail'in değil, "saldırıyı diğer tarafın" düzenlediğini savundu.

Biden, "Bugün burada bulunmamın basit bir nedeni var; İsrail halkı ve dünyadaki herkesin ABD'nin nerede durduğunu bilmesi. Dışişleri Bakanı (Antony) Blinken da burada. Buraya birkaç kez geldi. Ama ben şahsen gelmek istedim." diye konuştu.

Amerikalıların İsrail ile yas tuttuğunu belirten Biden, "terörist grup" olarak nitelendirdiği Hamas'ın, "31'i ABD vatandaşı olmak üzere 1300'den fazla kişiyi katlettiğinin belirtildiğini" dile getirerek, Hamas'ın aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişiyi rehin aldığını, o çocukların neler hissettiğini hayal bile edemediğini söyledi.

Biden, "Kendinizi savunmak için ihtiyaç duyduğunuz şeylere sahip olmanızı sağlayacağız. Ayrıca Hamas'ın tüm Filistin halkını temsil etmediğini ve onlara sadece acı getirdiğini de unutmamalıyız." diyerek, ABD'nin İsrail'e desteğini yineledi.

ABD Başkanı Biden, hastanedeki "patlama" nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Görünen kadarıyla hastaneye yapılan saldırıyı diğer taraf düzenledi, siz (İsrail) değil. Ancak çok sayıda kişi emin değil." diye konuştu.

Biden, bu konuda üstesinden gelinmesi gereken çok şey olduğunu vurgulayarak, "bu duruma düşen masum Filistinlilerin" hayatlarının korunması için yapılması gerekenlerin önemine işaret etti.

İsrail'in diğer tüm demokrasiler ve ABD ile ortak değerleri paylaştığını kaydeden Biden, "Herkes sizin ne yapacağınızı görmeyi bekliyor. Tekrar burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Netanyahu, medeni dünyanın kendilerine destek vermesi gerektiğini savundu

ABD’nin desteğini "düşmanlarına gönderilen açık mesaj" olarak niteleyen Netanyahu, "İsrail'e kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuz araçları sağlama taahhüdü kapsamında gönderdiğiniz 2 Amerikan uçak gemisi, bu sözleri eyleme döküyor." dedi.

Netanyahu, "Hamas saldırılarında 1400, belki de daha fazla İsrail vatandaşı öldü. İsrail, 10 milyondan az nüfusu olan bir ülke, yani bu 50 bin ABD vatandaşının bir günde ölmesine eşit." ifadesini kullandı.

Hamas'ı yeneceklerini ve bu korkunç tehdidi hayatlarından çıkaracaklarını söyleyen Netanyahu, İsrail’in Hamas'ı yenmek için bir araya geldiğini ve medeni dünyanın kendilerine destek vermesi gerektiğini savundu.

Netanyahu, Biden'ın "savaş döneminde İsrail’i ziyaret eden ilk başkan" olduğunu vurgulayarak, ABD Başkanı'na teşekkürlerini sundu.

Ürdün ziyareti iptal edilmişti

Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, Biden’in Tel Aviv ziyaretinden sonra Ürdün’de katılacağı dörtlü zirvenin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırının ardından Filistin'de 3 gün yas ilan edilmesi nedeniyle tarafların ortak kararıyla iptal edildiği açıklanmıştı.

Beyaz Saray: Hamas saldırılarında 31 Amerikalı öldü

Öte yandan Kirby, İsrail-Filistin çatışmaları sırasında 31 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini, 13'ünün ise halen kayıp olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için diplomatik çabalarına da dikkati çeken Kirby, bölgeye yardım ulaştırma konusunda iyimser olduklarını söyledi.

Kirby, Biden'ın dönüş yolunda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefon görüşmesi yapmayı planladığını sözlerine ekledi.