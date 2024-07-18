ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in adını unuttu: ‘Siyahi adam’ dedi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, BET News haber kanalında Çarşamba günü yayınlanan röportajı sırasında Savunma Bakanı Lloyd Austin’in adını unuttu ve kendisini “siyahi adam” olarak andı.

Biden’ın bu dil sürçmesinin üzerine muhalifleri sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda, başkanı “ırkçılık yapmakla” itham etti.

Öte yandan, Biden’ın dil sürçmeleri ve bilişsel yetilerindeki gözle görülür gerileme halihazırda gündemde olan bir konu.

Demokrat Parti üyeleri ile bağışçılarının, Biden'a adaylıktan çekilmesi yönündeki çağrıları artarken, 81 yaşındaki Biden her fırsatta yarışta kalmaya devam edeceğini ifade ediyor.

Biden'ın adaylığı konusundaki tartışmalar, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile çıktığı ilk canlı yayında "etkisiz" olarak değerlendirilen performansı sonrasında artmaya başladı.

Biden, son olarak başkent Washington'daki Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) 75. Yıl Zirvesi'nde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adlarını karıştırarak büyük bir gaf yapmıştı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkan adaylığı ihtimaline dair görüşleri sorulan Biden, Harris'ten "Trump" diye bahsederek ikinci bir gaf daha yapmıştı.