ABD Büyükelçisi Barrack: Trump-Erdoğan görüşmesi tek kelimeyle destansıydı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirve sona erdi. İki liderin görüşme öncesi yaptığı açıklamalara göre, F-16 ve F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Halkbank Davası, ABD'nin Türkiye'ye ticari yaptırımları ile Türkiye'nin Rusya'dan petrol ürünleri alımı ana gündemi oluşturdu. Görüşmenin ardından Trump, "Harika bir görüşmeydi" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un sorularını yanıtladı.



Barrack'ın açıklamaları şu şekilde:

"Görüşme tek kelimeyle destansıydı"

Görüşme tek kelimeyle destansıydı, bence tarihiydi. Buradaki tüm katılımcılarla, her iki tarafla da gurur duyuyorum.

"Türkiye geleceğe bakma konusunda çok kararlı, çok istekli"

Türkiye geleceğe bakma konusunda çok kararlı, çok istekli. Başkan Trump da bundan bahsetti. Türkiye'nin burada çok büyük bir payı var ve Başkan Trump'ın Şara rejimine yönelik yaptırımları kaldırmasına ikna olması gerçekten büyük bir olaydı, çünkü oradan çok fazla yardım alıyorlardı. Türkiye, buradaki tüm bu yardımlarda çok büyük bir role sahipti, çok kritikti. Ve daha hızlı ilerlemek istiyoruz ama her şeye ihtiyaçları var şu anda. Onların bir anayasaya ihtiyacı var, kaynaklara ihtiyaçları var. Doğuda, güneyde, onların YPG'den kurtulması gerek. Orada Hristiyanların haklarının korunması lazım. Her şeyi aynı anda yapmaya çalışıyorlar, ancak bugünün en önemli noktalarından biri Suriye'nin önemi, iki ülke için de. Ve şu anda bağışçı diğer bütün ülkeler de bize destek sağladı. Esad rejiminin de komşularını dinlemesini istiyoruz. Ve herkesin doğru yolda olduğunu düşünüyorum.

"Bence yılın sonundan önce burada bir çözüme varabileceğiz, bu rejimler arasında"

Bence anlaşmayı kendileri yeniden hayata geçirdiler. Şu anda durum giderek iyileşiyor. Müzakereler sürüyor. Buradaki görüşmeler elbette çok karmaşık, ancak herkes şu anda hazır demeye. "Hadi deneyelim" demeye hazırlar, mazlum SDF tarafından. Amiral Cooper gerçekten harika bir lider. Ve Şara rejimi de burada nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğini gayet iyi biliyor, kendi güvenilirliğini sağlamak için. Burada birazcık gecikildi, ancak bu önemli bir alan ve azınlıklara nasıl davranmanız gerektiği, bu sorunlara nasıl yaklaşmanız gerektiğini çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Ben teşvik ediyorum, ancak bence yılın sonundan önce burada bir çözüme varabileceğiz, bu rejimler arasında.

F-35 meselesi: Bu sorunun cevabını başkalarına bırakacağım, ancak çok yanıldığınızı söyleyemem.

Aksoy'un "Haziran ayında, F-35 meselesinin yıl sonuna kadar çözülebileceğini söylemiştiniz. Hem Dışişleri Bakanları bu konuda konuştu, bunu yapabileceklerini söylemişlerdi. Bu yönde mi ilerliyorsunuz?" sorusuna ise Barrack "Bu sorunun cevabını başkalarına bırakacağım, ancak çok yanıldığınızı söyleyemem. Bu toplantıdaki bu toplantıdan çok yakında haber alacaksınız." yanıtını verdi.