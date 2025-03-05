ABD ile Ukrayna arasında istihbarat krizi!

Financial Times'ın yetkililere dayandırdığı habere göre ABD, Ukrayna ordusunun Rus güçlerini hedef alma kabiliyetini ciddi şekilde engelleyebilecek bir hamleyle Kiev ile istihbarat paylaşımını kesti.

Bu hamle, Trump yönetiminin pazartesi günü Ukrayna'ya askeri yardım teslimatlarını askıya alma kararının ardından ve ABD Başkanı ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki ilişkilerin dramatik bir şekilde bozulmasının ardından geldi.

ABD istihbarat işbirliği Ukrayna'nın Rus askeri hedeflerini tespit etme ve vurma kabiliyeti için çok önemliydi. İki yetkili Washington'un Kiev ile istihbarat kanallarını dondurduğunu doğruladı. Ancak yetkililerden biri ABD'nin Rusya ve Ukrayna ile ilgili istihbaratı İngiltere de dahil olmak üzere en yakın müttefikleriyle paylaşmaya devam ettiğini söyledi.

İngiltere de etkilendi

Daily Mail, “Washington İngiltere'nin Ukrayna ile herhangi bir ABD askeri istihbaratını paylaşmasını yasakladı” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Zelenskiy'ye verdiği desteği geri çekmesinin bir parçası olarak İngiltere'nin Washington'dan aldığı istihbaratı Ukrayna ile paylaşmasını yasakladı.

Mail'in öğrendiğine göre yasak İngiltere'nin GCHQ'su, casus ajansları ve Savunma Bakanlığı'nın istihbarat şubeleri gibi kurumları etkiliyor.

Ukrayna, ABD'den istihbarat almaya devam ettiğini açıkladı

Bloomberg’e açıklama yapan Kiev'den bir yetkili ise Ukrayna'nın ABD'den istihbarat almaya devam ettiğini söyledi.