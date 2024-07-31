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ABD: İsrail’in Haniye’ye suikast planından haberimiz yoktu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in Hamas'ın üst düzey lideri İsmail Haniye'yi öldürülmesi hakkında Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Joe Biden yönetiminin bu olayın "farkında olmadığını ve olaya karışmadığını" belirtti.

Haber Merkezi
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ABD: İsrail’in Haniye’ye suikast planından haberimiz yoktu
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Singapur merkezli Channel News Asia (CNA) haber kanalına Çarşamba günü verdiği röportajda, Haniye'nin öldürülmesinin bölgedeki etkisi üzerine "spekülasyon" yapılmaması gerektiğini belirterek, bunun yerine İsrail-Hamas savaşını sona erdirmek için ateşkes görüşmelerinin önemini vurguladı.

Blinken, “Gazze'deki Filistinlilerin acılarının sona ermesine yardımcı olmak hayati önem taşıyor. Aralarında Amerikalıların da bulunduğu rehineleri evlerine götürmek hayati önem taşıyor" dedi.

“Daha kalıcı bir barış ve daha kalıcı bir güvenlik için işleri daha iyi bir yola koymak hayati önem taşıyor ... Herhangi bir olayın etkisi üzerine spekülasyon yapmanın akıllıca bir şey olmadığını öğrendim" diyerek ekledi.

İsrail tarafından öldürülen son üst düzey Hamas yetkilisi...

İran'ın İslam Devrim Muhafızları Ordusu, yaptığı açıklamada Haniye'nin Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın göreve başlama törenine katılmak için bulunduğu başkent Tahran'da öldürüldüğünü belirtti.

Olayın ardından Hamas'ın yaptığı bir açıklamada, Haniye'nin İsrail'in "Tahran'da düzenlediği bir saldırıda" öldürüldüğü doğrulandı.

Haniye, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas savaşından bu yana İsrail tarafından öldürülen son üst düzey Hamas yetkilisi.

İsrail-Hamas savaşı, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki çatışmalar arasında en ölümcül ve en uzun savaş haline geldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana 39.445 Filistinli öldürülürken, 91,073 kişinin de yaralandığı açıklandı.

7 Ekim'de İsrail sınırını aşıp baskın yapan Hamas militanlarının düzenledikleri saldırıda çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1,200 kişiyi öldürmesi ve 250 kadar kişiyi de rehin almasıyla beraber bölgedeki çatışma tekrar alevlendi. Bu rehinelerin yaklaşık yarısı, Kasım ayında bir hafta süren ateşkes sırasında İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlarla takas edilerek serbest bırakıldı.

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