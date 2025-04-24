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ABD nüfusunun neredeyse yarısı hava kirliliğine maruz kalıyor

Amerikan Akciğer Derneği (ALA) tarafından, ABD'nin 2021-2023 yıllarındaki hava kirliliği verilerinin incelendiği rapor yayımlandı. Rapor, ABD nüfusunun yüzde 46'sının hava kirliliği olan yerlerde yaşadığını ortaya koydu.

Haber Merkezi
AA
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ABD nüfusunun neredeyse yarısı hava kirliliğine maruz kalıyor
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ALA tarafından, ABD'nin 2021-2023 yıllarındaki hava kirliliği verilerinin incelendiği rapor yayımlandı.

Raporda, ABD'nin söz konusu dönemdeki nüfusunun yüzde 46'sını oluşturan 156,1 milyon kişinin, sağlıksız seviyelerde ozon veya partikül kirliliği olan bölgelerde yaşadığı ortaya kondu.

"Hava kirliliğinden etkilenen kişi sayısı son 10 yılın en yüksek seviyesinde"

Hava kirliliğinden etkilenen kişi sayısının son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtilen raporda, aşırı sıcaklar, orman yangınları ve kuraklığın ülke genelinde hava kalitesini düşürdüğüne işaret edildi.

Raporda, ozon kirliliğinden en muzdarip yerin California eyaletinin Los Angeles kenti, en yüksek hava kalitesine sahip yerin ise Maine eyaletinin Bangor bölgesi olduğu kaydedildi.

ALA yetkililerinden Katherine Pruitt, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Şu açık ki değişen iklimimizi etkileyen ve hayatımızı tehlikeye atan kirleticileri kontrol altına almak için daha fazla aksiyon almalıyız." ifadesini kullandı.

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