ABD Sözcüsü Price: Amerikan arama-kurtarma ekipleri Türkiye’ye gidecek

Sözcü Price, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin ailelerinde taziyede bulundu.

Price, Dışişleri Bakanlığının Türkiye ile temasta olduğunu ve her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüğünü ifade eden Price, Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenenlerin yanında olduklarını vurguladı.

ABD’nin Türkiye’ye göndereceği arama kurtarma ekibine ilişkin soruya yanıt veren Price, 79 kişiden oluşan iki arama kurtarma ekibinin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gideceğini söyledi.

Price, “Bu yardımımızın bir unsurudur. Buna vereceğimiz daha geniş bir destek de sınırın iki tarafına sağlanacak ek fon için de çalışıyoruz.” dedi. Price ayrıca, ABD’nin, İncirlik Hava Üssü'nde kullandığı tesisleri de yabancı ülkelerden gelen arama kurtarma ekiplerine açmaya hazır olduğunu belirtti.