ABD ve İngiltere, Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı bombaladı

Yemen'deki Husiler (Ensarullah Hareketi), kendilerinin kontrolünde olan Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na ABD ve İngiltere tarafından 5 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalı, ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen 5 hava saldırısıyla Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı hedef alındığını açıkladı.

Haberde, saldırı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, ABD ya da İngiltere tarafından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Mesire televizyonunun gün içinde yayınladığı başka bir haberde de ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na 4 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Ne olmuştu?

İran'ın desteklediği Husiler, Filistinlilere yönelik saldırılara yanıt olarak, Kızıldeniz üzerinden İsrail'i füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almıştı. Füzeler ve İHA'lar, İsrail'in hava savunma sistemleri ve İsrail'e destek için bölgeye gönderilen ABD gemileri tarafından düşürülmüştü.

Husiler daha sonra İsrail'e giden ve İsrail'le bağlantılı gemilere de saldıracaklarını açıklamıştı. Husiler, 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava aracı (İHA) ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze İHA'ları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin saldırılarının ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığını duyurdu.

ABD ve İngiltere, Yemen'e 12 Ocak günü sabaha karşı ilk hava saldırısını düzenlemişti ve sonraki günlerde de saldırılarını sürdürmüştü.

Saldırılar üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurmuştu.