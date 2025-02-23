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ABD ve Rusya masaya oturacak: Tarih belli oldu

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile ikili ilişkilerdeki sorunları ele almak üzere gelecek hafta sonu diplomatik görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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ABD ve Rusya masaya oturacak: Tarih belli oldu
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rus haber ajansı TASS'a, Rusya ile ABD arasında yeniden istişarelerin yapılacağını belirtti.

Amerikan tarafıyla temaslara açık olduklarını dile getiren Ryabkov, "ABD ile sorunları ele almaya hazırız. Gelecek hafta sonu yapılması planlanan görüşmede gerçek ilerleme bekliyoruz. Görüşme Dışişleri Bakanlıklarının departman müdürleri düzeyinde yapılacak." dedi.

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