Çin'de dünyanın en büyük kitlesel göçü

Çin Ulaştırma Bakanlığı, bu yıl 14 Ocak-22 Şubat'ı kapsayan 40 günlük tatil dönemindeki seyahat rakamlarını açıkladı.

Buna göre, Bahar Bayramı'ndaki seyahatlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 7,1 artışla 9,02 milyara ulaştı.

Seyahatlerin 8,39 milyarı kişisel otomobillerle kara yollarında gerçekleşirken demir yollarıyla 513 milyon ve hava yollarıyla 90,2 milyon seyahat yapıldı.

Ay Yeni Yılı'nı içine alan "Bahar Bayramı" döneminde milyonlarca Çinli, ailelerini ziyaret etmek üzere memleketlerine yolculuk ediyor.

"Çunyün" adı verilen Bahar Bayramı yolculukları, "dünyanın en büyük kitlesel göçü" olarak adlandırılıyor.