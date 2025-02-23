Uzmanlar tahminlerini yaptı: Dolar yılın ortasında bu rakamı görebilir!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık rezervlerini açıkladı. Buna göre toplam rezervler, 14 Şubat haftasında 173,2 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 71,5 milyar dolara çıkarak rekor kırdı.

Ekonomist'ten Ceren Oral'ın haberine göre TCMB'nin döviz rezervlerinde güçlenme sürerken 36,40 üzerinde rekor tazeleyen dolar/TL’de de kademeli yükselişin devamı bekleniyor.

Uzmanlar 2025 yılının ilk yarısında dolar/TL’ye ilişkin tahminlerini paylaştı.

Tokalı: Kurda beklenmeyen şokların olasılığını azaltan unsurlar söz konusu

Global Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Banu Kıvcı Tokalı: TCMB’nin faiz indirim sürecini enflasyondaki düşüşle birlikte yürütmekte gösterdiği kararlılık, yılın ilk ayındaki yüksek enflasyonun ana eğilimde ve bekleyişlerde ciddi bozulma yansıtmaması, cari dengedeki ılımlı ve rezervlerdeki güçlü görünümlerin korunması, güçlü doların gelişen ülke kurlarında baskısının makul boyutta kalması gibi unsurların kurda beklenmeyen şokların olasılığını azalttığını düşünüyoruz. Bu unsurlar; aynı zamanda reel kurda devam eden değer kazancının da bir tehdit haline dönüşmesini engelliyor.

Tokalı: Dolar/TL kurunun 36,00-38,00 TL bandında hareket etmesini bekliyoruz

İyi senaryonun ana bileşenlerini, dezenflasyon sürecinin ve içeriye yabancı sermaye girişinin hız kazanması olarak görüyoruz. Kötü senaryoda ise küresel oynaklığın gelişen piyasalarda kalıcı bozulmaya neden olması, enflasyonun öngörü patikasının üzerine çıkması ve dezenflasyona güven ortamının zayıflaması gibi unsurların belirleyici olacağını tahmin ediyoruz. Yılın ilk yarısında dolar/TL kurunun 36,00-38,00 TL bandında hareket etmesini bekliyoruz.



Usul: Dolar endeksi, tahvil faizleri ve ons altın yükseliş eğiliminde

TEB Yatırım Araştırma Direktörü İbrahim Usul: ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri ile ilgili politikalarının ticaret savaşlarına neden olabileceği endişeleri artıyor. Yıl başından beri dolar endeksi (DXY), tahvil faizleri ve ons altın yükseliş eğiliminde bulunuyor. 2025 Ocak ayı içinde son 14 ayın en yüksek seviyesini gören DXY’de hafif geri çekilme gözleniyor. Buna paralel gelişmiş ve gelişen ülke kurlarında ise son dönemde volatilitede artış görülüyor.

Usul: Kur beklentimiz, 36.00-38.00 bandında bulunuyor

Usul: DXY’deki hareketlerin yıl boyunca gelişmiş ve gelişen ülke kurları üzerinde ve dolayısıyla TL üzerinde önemli ölçüde belirleyici olmaya devam edeceği söylenebilir. Ayrıca yurt içinde enflasyon beklentileri ve yurt dışından fon akımları da kurlar üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. TL’de son aylarda gördüğümüz eğilimin yılın ilk yarısında da korunması beklenebilir. Yılın ilk yarısı için kur beklentimiz, 36.00-38.00 bandında bulunuyor.



Bircan: Kurda, yukarı yönlü ılımlı hareket potansiyeli daha ön planda”

Tera Yatırım Araştırma Direktörü Mehmet Bilal Bircan: Faiz indirim döngüsü başlamış olsa da sıkı duruşun devam etmesi ve Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkışlar TL’yi desteklemeye devam ediyor. Böyle bir tablo ise kur tarafında stabiliteyi artırıyor. Dolayısıyla dolar/TL’de mevcut sakin seyrin önümüzdeki süreçte de devam etmesini bekliyor. Yine de aşağı yönlü bir kırılmadan ziyade, yukarı yönlü ılımlı hareket potansiyeli ön planda kalmaya devam eden bir dolar/TL söz konusu.

Bircan: Dolar/TL’nin yılın ilk yarısını 36,00-38,00 bandında tamamlama ihtimalinin yüksek olduğunu ifade edebiliriz

Buna bağlı olarak dolar/TL’nin yılın ilk yarısını 36,00-38,00 bandında tamamlama ihtimalinin yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Aylık bazda enflasyonda yaşanabilecek olası hızlı bir iyileşme ise kur tarafında stabiliteyi artırıcı iyimser senaryolardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Aylık bazda enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmeye devam ettiği kötümser bir senaryoda ise dolar/TL’de yukarı yönlü hareketlerin hızlandığı görülebilir.

Özer: Yılın ilk yarısında kurun 36,00-38,00 TL bandında hareket edeceğini öngörüyoruz.

Integral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer: Dolar/TL’de yönetilen kur hareketi sürüyor. Dolar endeksinde yaşanan dalgalanmaya rağmen dolar/TL’de bu etkiyi görmedik. Dolayısıyla dolar/TL’de yatay eğilimli yukarı yönlü hareketin sürmesini bekliyoruz. Yılın ilk yarısında kurun 36,00-38,00 TL bandında hareket edeceğini öngörüyoruz.



Bıkmaz: 2025’in ilk yarısında dolar/TL 39,00-40,00 seviyelerini görebilir

İnfo Yatırım Araştırma Uzmanı Oğuzhan Bıkmaz: TL’de reel değerlenme dinamiklerinin 2025 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz. Bu, TCMB’nin yönlendirmesi ve TCMB, 2024 yılında öngörülebilirlik anlamında ciddi yol aldı. 2024 yılında yüzde 50 seviyesine ulaşmış politika faizi ve yüzde 64’lere varan yıllıklandırılmış faiz getirisi ile TL faize dayalı enstrümanlar dolar bazlı ciddi getiri sağladı. 2025 yılında faizler düşüyor olacak ancak bu enflasyonun düşüşüne eşlik ederek gerçekleşecektir. Ek olarak TCMB rezervleri 173,2 milyar dolar seviyesine geldi. Sonuç olarak bu yıl, dolar/TL’deki artışın TÜFE artışının altında gerçekleşeceğini ancak 2024 yılına kıyasla birbirlerine daha çok yakınsayacağını tahmin ediyorum. Bu minvalde 2025 yılının ilk yarısında 39,00-40,00 seviyesinde bir kur görülebilir.

ALB/Yatırım: Küresel ekonomik gelişmeler ve yerel politika adımları belirleyici olacak

ALB Yatırım Araştırma Departmanı: Dolar/TL'de yılın ilk yarısına ilişkin beklentimizi şekillendiren birkaç ana faktör bulunuyor. İlk olarak Türkiye'nin faiz indirim süreci, döviz kuru üzerinde önemli bir etki yaratacaktır. TCMB'nin faiz indirim döngüsüne devam etmesi, yerli ve yabancı yatırımcıların risk iştahını doğrudan etkileyebilir. Düşen faiz oranları, yatırımcıların TL'nin değer kaybı riskiyle karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Çünkü yabancı yatırımcılar yüksek getiri sağlayacak alternatif pazarlar arayacaktır. Bu durumda TL'nin zayıflama eğilimi sürebilir. Küresel ekonomik belirsizlikler de dolar/TL kuru üzerinde etkili olacaktır. ABD'nin tarife politikaları, korumacılık önlemleri ve küresel ticaret gerginlikleri, gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) yönelik yatırımcı ilgisini olumsuz etkileyebilir. Bu belirsizlikler, Türkiye gibi dışa bağımlı ekonomilerde döviz talebini artırarak dolar/TL'nin yükselmesine yol açabilir. Jeopolitik riskler, özellikle Ortadoğu'daki gelişmeler ve iç siyasal faktörler de döviz piyasalarındaki oynaklığı artırabilir. Türkiye'nin dış borçları ve cari açık durumu da TL'nin değer kaybetmesinde etkili faktörler arasında yer alır.

ALB/Yatırım: Dolar/TL'nin yılın ilk yarısında 36,00-38,00 seviyelerinde dalgalanması beklenebilir

İyi senaryoda ekonomik reformlar ve dezenflasyon sürecinin başarıyla ilerlemesi, Türkiye'ye yönelik yabancı yatırımları artırabilir. Bu durum, döviz kuru üzerinde dengeleyici bir etki yaratabilir ve TL'nin değer kaybını sınırlayabilir. Ayrıca küresel faiz oranlarındaki düşük seyir ve Türkiye'nin altın rezervleri gibi faktörler, döviz kurundaki olumsuz baskıyı hafifletebilir. Kötü senaryoda ise TCMB'nin faiz indirimlerini hızlandırması, enflasyonun hedeflerin üzerinde seyretmesi ve küresel ekonomik belirsizliklerin artması durumunda, yılın ilk yarısında dolar/TL'nin 36,00-38,00 bandına doğru yükselmesi beklenebilir. Bu, özellikle yabancı sermaye çıkışı, yüksek enflasyon ve faiz oranlarının reel getiri sağlamaması durumunda, TL'nin daha fazla değer kaybetmesine neden olabilir. Sonuç olarak, dolar/TL'nin yılın ilk yarısında 36,00-38,00 seviyelerinde dalgalanması beklenebilir. Ancak bu süreçte küresel ekonomik gelişmeler ve yerel politika adımları belirleyici olacaktır.