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ABD'de polisin silahla vurduğu 17 yaşındaki otizmli genç hastanede yaşamını yitirdi

ABD'nin Idaho eyaletinde 5 Nisan'da polisin silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki otizmli genç Victor Perez, hastanede hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
AA
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ABD'de polisin silahla vurduğu 17 yaşındaki otizmli genç hastanede yaşamını yitirdi
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Pocatello kasabasında komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis tarafından üzerine ateş açılan serebral palsi hastası otizmli gencin komaya girdiği, çok sayıda ameliyat geçirdiği ve bacağının ampute edildiği öğrenildi.

Perez, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Perez'in evinin bahçesinde elindeki mutfak bıçağıyla yerde yuvarlandığı, annesinin gencin elinden bıçağı almaya çalıştığı görüntüler yayımlanmıştı.

Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye gelen polis, bıçağı bırakması için yaptığı ikazlara uymayan Perez'e ateş açmıştı.

Bedenine dokuz kurşun isabet eden Perez'in hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilmişti.

Polisin, elinde bıçak olan otistik genci ateş açarak ağır yaralaması tepkilere neden olmuştu.

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