ABD’de ünlülerden Joe Biden'a başkanlık yarışından çekilme çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Başkan Joe Biden, Donald Trump ile yarışacak. Ancak adaylığına dair tartışmalar hız kesmiyor.

Euronews haberine göre, siyasi çevrelerden sonra tartışmalar magazin dünyasına da sıçradı. Sektörün önde gelen isimlerinden bazıları Biden’a adaylıktan çekilme çağrısında bulundu.

Seçimlerde 82 yaşında olacak Başkan Biden'ın adaylığına itirazlar, Cumhuriyetçilerin adayı Trumpla karşı karşıya geldiği münazaradaki zayıf performansla başlamıştı.

Biden, CNN’deki 90 dakikalık münazarada sıklıkla duraksarken, hafızasının zorlanması da zihinsel yeterliliğe sahip olup olmadığı spekülasyonlarına yol açıyor.

Bazı üst düzey Demokratlar, Biden'a mektup yazarak, adaylıktan çekilmesini istemişti. Bağışçılar ve bazı ünlü isimlerin de desteği geri çekiliyor.

Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyen çok sayıda ünlü isim bulunuyor.

Ünlü yazar Stephen King, Biden'ın adaylıktan çekilmesini isteyen ünlüler arasındaki son isimlerden oldu. King, önceki seçimlerde Biden'ı desteklemişti.

King'e, Elon Musk’tan da şaka yollu bir paylaşım geldi: "Stephen King bile Trump'a oy veriyor!"

