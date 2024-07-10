ABD’de ünlülerden Joe Biden'a başkanlık yarışından çekilme çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Başkan Joe Biden, Donald Trump ile yarışacak. Ancak adaylığına dair tartışmalar hız kesmiyor.

Euronews haberine göre, siyasi çevrelerden sonra tartışmalar magazin dünyasına da sıçradı. Sektörün önde gelen isimlerinden bazıları Biden’a adaylıktan çekilme çağrısında bulundu.

Seçimlerde 82 yaşında olacak Başkan Biden'ın adaylığına itirazlar, Cumhuriyetçilerin adayı Trumpla karşı karşıya geldiği münazaradaki zayıf performansla başlamıştı.

Biden, CNN’deki 90 dakikalık münazarada sıklıkla duraksarken, hafızasının zorlanması da zihinsel yeterliliğe sahip olup olmadığı spekülasyonlarına yol açıyor.

Bazı üst düzey Demokratlar, Biden'a mektup yazarak, adaylıktan çekilmesini istemişti. Bağışçılar ve bazı ünlü isimlerin de desteği geri çekiliyor.

Biden'ın yarıştan çekilmesini isteyen çok sayıda ünlü isim bulunuyor.

Ünlü yazar Stephen King, Biden'ın adaylıktan çekilmesini isteyen ünlüler arasındaki son isimlerden oldu. King, önceki seçimlerde Biden'ı desteklemişti.

King'e, Elon Musk’tan da şaka yollu bir paylaşım geldi: "Stephen King bile Trump'a oy veriyor!"

Even Stephen King is voting for Trump! — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2024

Biden'ın çekilmesini isteyenlerin içinde talk show sunucusu Stephen Colbert da var.

'Harry ile Sally Tanışınca' filminin yönetmeni Rob Reiner da "Eğer hüküm giymiş bir suçlu (Trump) kazanırsa, demokrasimizi kaybederiz. Joe Biden, ABD'ye şeref, namus ve haysiyetle etkin bir şekilde hizmet etti. Joe Biden'ın gitme zamanı geldi" açıklamasını yaptı.

'Bowling for Columbine,' 'Fahrenheit 9/11' filmleri ile ünlenen Yönetmen Michael Moor, MSNBC'de katıldığı programda, “Buradaki sorun, Demokrat Parti'nin ve aygıtın bir parçası olan kişilerin (Biden'ı) kalmaya zorladığı bir tür yaşlı istismarı olduğunu düşünüyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“Sizi bilmem ama Biden'a yönelik eleştirilerime rağmen, bir hafta önceki tartışmayı izlemek yürek parçalayıcıydı. Oradakinin babanız olduğunu hayal edin. Düşünüyorum da, neden kimse bir şey yapmıyor? Neden bu durumda sahneye çıkmasına izin verdiler? Ona kim göz kulak oluyor? Şu anda ona kim bakıyor?"

Hollywood’dan bir başka isim de Lost'un ortak yaratıcısı Damon Lindelof oldu: "Biden gitmeli ve Demokratlar uyanmalı.”

“Bağış yok!”

Biden’a karşı olan ünlülerin bağışlarını geri çekmekle tehdit ettikleri de görüldü. Demokrat Parti'ye yapılan bağışların boykot edilmesi çağrısında bulunan Walt Disney'in varisi ve Demokrat Parti bağışçısı Abigail Disney, Biden adaylıktan çekilene kadar "partiye her türlü katkıyı durdurma niyetindeyim" dedi.

Demokratların en büyük bağışçılarından bir diğeri de Netflix'in kurucu ortağı Reed Hastings, The New York Times'a gönderdiği e-postada, "Güçlü bir Demokrat liderin Trump'ı yenmesi ve bizi güvende ve müreffeh tutması için Biden'ın kenara çekilmesi gerekiyor” dedi.

Başkan Biden ise tüm bu çağrılara ve boykotlara rağmen yeniden kazanabileceği konusunda ısrarını sürdürüyor.

Biden mektubunda, Demokratlara başkanlık yarışından çekilmeye niyeti olmadığını açıkça ifade ederek, "bu yarışta kalmaya ve Donald Trump'ı yenmeye" kararlı olduğunu bildirdi.