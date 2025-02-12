ABD'de yine uçak kazası! Askeri uçak körfeze düştü
ABD'nin California eyaletindeki San Diego Körfezi'ne askeri uçak düştü.
San Diego İtfaiye Departmanı, San Diego Körfezi'ne düşen askeri uçakla ilgili yerel medyaya bilgi verdi.
İtfaiye yetkililerine göre, içinde 2 pilotun bulunduğu E/A-18 G Growler tipi askeri uçak, yerel saatle 10.16 civarında Kuzey Adası Deniz Hava Üssü yakınlarında San Diego Körfezi'ne düştü.
Uçaktan güvenli bir şekilde atlamayı başaran 2 pilot, kısa süre içinde bir balıkçı teknesi tarafından sudan çıkarıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.
Pilotların hayati tehlikesinin bulunmadığı, uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı belirtildi.