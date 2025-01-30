ABD'de yolcu uçağı ile helikopter havada çarpıştı: 18 ölü (Video)

ABD’deki Reagan Washington Ulusal Havalimanı’na inmeye çalışan bir yolcu uçağının askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri’ne düşmesinin ardından kazanın bilançosu netleşmeye başladı.

Kolluk kuvvetlerinden edinilen bilgilere göre, nehirde yapılan arama çalışmaları sırasında 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz canlı olarak kurtarılan hiçbir kazazedenin olmadığı belirtilirken, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Öte yandan uçak ve helikopterin enkazının nehrin içinde bulunduğu aktarıldı.

Trump: Bilgilendirildim, durumu takip ediyorum

ABD Başkanı Donald Trump ise, kazayla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. Kaza hakkında detaylı şekilde bilgilendirildiğini vurgulayan Trump, “İlk müdahale ekiplerimiz tarafından yapılan olağanüstü çalışmalar için teşekkür ederim. Durumu takip ediyorum ve detaylar netleştikçe daha ayrıntılı bilgi paylaşacağım" ifadelerini kullandı.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada ise, "Uçak havalimanına mükemmel ve rutin bir yaklaşma hattında ilerliyordu. Helikopter ise uzun bir süre boyunca uçağa doğru ilerledi. Hava açıktı, uçağın ışıkları parlıyordu. Peki helikopter neden dönmedi. Kule neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi. Bu önlenmesi gereken kötü bir durum gibi görünüyor. Hiç iyi değil" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları sabotaj tartışmalarını alevlendirdi.

Sahil Güvenlik Kuvvetleri seferber edildi

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise arama ve kurtarma çalışmaları için ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri personelinin de seferber edildiğini belirterek, “Durumu aktif olarak izliyoruz. Yerel müdahale ekiplerine her türlü desteği sağlamaya hazırız” açıklamasında bulundu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da kazadan dolayı "derinden üzüntü duyduğunu" belirterek, “Lütfen kazaya karışan herkes ve ilk müdahale ekiplerimiz için benimle birlikte dua edin” dedi.

“Herkesin dua etmesini istiyorum”

Virginia Valisi Glenn Youngkin de Kuzey Virginia, Washington DC ve Maryland'ten ilk müdahale ekiplerinin Potomac Nehri'ndeki arama kurtarma çalışmalarına destek için seferber edildiğini söyledi. Arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurgulayan Youngkin, “Herkesten yolcular, mürettebat, onların aileleri ve cesur ilk müdahale ekipleri için dua etmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yolcu uçağı askeri helikopterle çarpışmıştı

American Airlines firması adına uçuşlar gerçekleştiren bölgesel havayolu şirketi PSA’ya ait Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağı, iniş için alçaldığı sırada US Army Black Hawk (H-60) tipi bir askeri helikopterle çarpışarak Potomac Nehri’ne düşmüştü. Kansas eyaletinin Wichita şehrinden kalkan uçakta 60 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğu açıklanırken, Virginia eyaletindeki Fort Belvoir askeri üssünden kalkan helikopterin ise 3 personel taşıdığı belirtilmişti. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, Potomac Nehri’nin hayatta kalma ihtimali bulunan kazazedeler için donma tehlikesi taşıdığı uyarısı yapılmıştı.