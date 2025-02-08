ABD'de yumurta kısıtlaması fiyatları artırdı

ABD kuş gribi salgınıyla mücadele ediyor. Çiftliklerde tavukların salgın nedeniyle itlaf edilmesi yumurta üretimini kesintiye uğrattı. Yumurtanın tedarik zincirinde yaşanan problemler sonucu, New York ve çevresindeki marketler, müşterilerin yumurta alımını kısıtlarken, bir düzine yumurtanın fiyatı bazı satış noktalarında 10 doları buldu.

Marketler yumurta almak isteyenlere sayı sınırı getirdi

New York'ta, kuş gribini önlemek amacıyla bazı ilçelerdeki canlı kümes hayvanı pazarları geçici kapatıldı, bazı marketler, yumurta reyonlarına bir müşterinin en fazla 3 karton yumurta alabileceğini belirten uyarı notları astı.

Tavuk reyonları boş kaldı

Tavuk ürünlerinin bulunduğu rafların çoğunun boş olduğu gözlenirken, bazı market yönetimlerinin astığı uyarı notlarında, kuş gribi nedeniyle "sağlık standartlarına uygun yumurta bulmakta zorluk çektiklerini" belirten ifadeler kullanıldı.

Çiftliklerindeki üretim ciddi şekilde etkilendi

ABD'de bazı yumurta üreticileri ve çiftlik hayvanları üretici birlikleri tarafından yapılan açıklamalarda, yüksek derecede patojenik kuş gribinin (HPAI) yayılması nedeniyle her ay milyonlarca tavuğun itlaf edildiğini ve bunun ülke çapındaki kümes hayvanı çiftliklerindeki üretimi ciddi şekilde etkilediği bilgilerine yer verildi.

Zincir restoran ve fast food firmalarının menü fiyatları arttı

Ayrıca Amerikan medyasında çıkan haberlerde, kuş gribinin yeniden ortaya çıkmasıyla ABD'de 2022'den bu yana 110 milyon yumurta tavuğunun itlaf edildiği, yumurtalı kahvaltı ve sandviç satan bazı zincir restoranların ve fast food firmalarının menü fiyatlarını artırdığı kaydedildi.

Yumurta stokları azaldı

ABD Tarım Bakanlığının Aralık 2024'te yayımladığı raporda, ülkede geniş çaplı kuş gribi salgını olduğu vurgulanırken ülkedeki yumurta stoklarının azalmasının da bu salgından kaynaklandığı belirtilmişti.

Son 5 yılda yumurta fiyatları yüzde 160 artış arttı

Öte yandan, ABD Çalışma Bakanlığının verilerinde, ülkede son 5 yıldır yumurta fiyatlarında yaklaşık yüzde 160 artış meydana geldiği gözlemlenmişti.