Yumurta fiyatları artmaya devam ediyor! Sırada süt olabilir

Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (WASDE) Süt Üretimi raporu, süt ineği sürüsü sayılarının düştüğünü ve inek başına düşen süt üretiminin azaldığını gösteriyor. Bu durum 2025'te üretim beklentilerini de zayıflatıyor. Henüz kuş gribi yüzünden yumurta fiyatlarındaki artış tüketicileri korkuturken, süt üretimi ile ilgili gelen tahminler sonrasında uzmanlar 2025'te bir "süt kıyameti" yaşanabileceğini uyarısında bulunuyor.

Yumurta fiyatlarındaki artış sürüyor

Kuş gribi vakaları ile birlikte yumurta fiyatları yükseldi. Yüksek fiyatlar tüketicileri korkuturken, ABD’de marketler yumurta alımına sınırlamalar getirdi. Fiyatların artışı hırsızları da harekete geçirdi. Fiyatlar iki katına yaklaşırken, hırsızların yeni hedefi ise yumurta oldu. Pennsylvania'da 100 bin adet organik yumurta çalındı. Olay sonrası hırsızların tavuk yumurtalarına Faberge gibi davrandıkları yorumları yapıldı.

Sırada süt olabilir, fiyatta fırtınalı günler gelebilir

Yumurtadaki fiyat artışlarının ardından süt üretimin de yakında aynı kaderle karşı karşıya kalabileceği yorumları yapılıyor.

Uzmanlara göre süt ineği sürülerinin düşmesi üretimde de düşük tahminlere neden oluyor. Ouartz'ın haberine göre, uzmanlar süt üretimi için fırtınalı günlerin beklendiğini belirtiyor. Bunun yanında, Nevada Tarım Bakanlığı'na göre, Nevada'daki altı süt sürüsünde insanlarda ciddi enfeksiyonlara neden olduğu bulunan H5N1 kuş gribi virüsünün yeni bir varyantında pozitif test sonucu çıktı.

Salgınlar tespit edilmeden önce bile ABD Tarım Bakanlığı (USDA), "2025'te süt ürünleri için daha yüksek fiyat tahminleri" konusunda uyarıda bulunmuştu. Peynir yapımında kullanılan Sınıf III süt ile tereyağı yapımında kullanılan Sınıf IV süt için fiyat tahminleri yükselmişti.

Üreticiler için zorluklar kapıda

Ohio'da bulunan bir süpermarket şu anda bir galon tam yağlı sütü 2,79 dolardan satarken, Maine'deki Hannaford's'ta galon başına 2,59 dolar fiyat biçiyor.

Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (WASDE) Süt Üretimi raporu, süt ineği sürüsü sayılarının düştüğünü ve inek başına düşen süt üretiminin azaldığını gösteriyor. WASDE raporunda, "2025 görünümü, inek başına süt üretiminde daha yavaş büyümeyi yansıtıyor ve üreticiler için ilerideki potansiyel zorluklara işaret ediyor" ifadeleri yer alıyor.

"2025 yılında süt fiyatlarına yukarı yönlü baskı görülebilir"

Tedarik zinciri otomasyonu Relex Solutions yöneticilerinden Amanda Oren, süt arzındaki azalmanın 2025 yılında süt fiyatlarına yukarı yönlü baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.

Oren, "ABD süt ihracatının yarısından fazlası Kanada, Meksika ve Çin'e gidiyor, bu da tarifelerin ve olası bir ticaret savaşının ABD süt endüstrisinin rekabet gücünü olumsuz etkileyeceği anlamına geliyor" dedi. Oren, "Bu değişiklikler arz ve talep dinamiklerini etkileyebilir, süt fiyatlarını ve süt çiftliklerinin karlılığını etkileyebilir" yorumunda bulundu.

Oren, "Bazı süt çiftliklerinde kuş gribi tespit edildi. Ancak pastörizasyon işlemi nedeniyle süt hala satılmaya hazır, bu nedenle tedarik önemli ölçüde etkilenmemeli" dedi.

"Yakın tarihin en uzun düşüşü yaşanabilir"

Gümrük vergileri veya gripten bağımsız olarak, eğilim üretimin azalması yönünde.

Oren, "Süt üretiminde bir yıldan uzun süredir istikrarlı bir düşüş yaşanıyor ve bu yakın tarihin en uzun düşüş çizgilerinden birini işaret ediyor," dedi ve düşüşün büyük ölçüde küçülen inek popülasyonuna bağlandığını belirtti. Bu, süt ineklerinin artan maliyetine, süt çiftliklerinin konsolidasyonuna ve bitki bazlı süt alternatiflerinden gelen artan rekabete bağlanabilir.

"Süt maliyetlerinde artış bekleniyor"

Ancak Oren, herhangi bir makroekonomik şok yaşanmadığı takdirde süt maliyetinin 2025 yılında yüzde 1-2 oranında artacağının tahmin edildiğini, bunun da tüketiciye yönelik fiyatlara çok sınırlı bir etki yaratacağını söyledi.