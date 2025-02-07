En çok zeytinyağı, baharat ve ette tespit edildi: Gıda hilesi yapılmayan 18 il belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde gerçekleştirdiği denetimlerin ardından "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" ve "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listelerini düzenli olarak açıklıyor. Denetimler sonucunda 63 ilde hileli gıdalar tespit edilirken 90 firma, sağlığa zararlı ürünler sattığı için "kırmızı liste"ye alındı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Taklit ve tağşiş yaparak tüketiciyi kandıran bine yakın firma "turuncu liste"de yer aldı.

En çok hile yapılan ürünler hangileri?

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, hileli gıdalar arasında temel tüketim ürünleri dikkat çekti. İşte en çok hile yapılan gıda ürünleri:

- Zeytinyağı: Tohum yağı eklenerek sahte zeytinyağı üretildi.

- Et ve et ürünleri: Dana eti diye at ve eşek eti satıldı, bazı ürünlere tavuk eti karıştırıldı.

- Süt ve süt ürünleri: Peynirlerde yağ oranı düşürüldü.

- Baharatlar: Gıda boyası eklenerek doğal görünüm sağlandı.

- Lahmacun ve börek: İç malzemelerinde standartların dışında karışımlar kullanıldı.

Gıda hilesi yapılmayan 18 i̇l belli oldu

Denetimler sırasında 18 ilde hiçbir firmanın hile yapmadığı tespit edildi. Söz konusu 18 il ise şöyle:

- Ağrı

- Ardahan

- Artvin

- Bayburt

- Bingöl

- Bitlis

- Düzce

- Erzincan

- Hakkari

- Karabük

- Kars

- Kastamonu

- Kırıkkale

- Kırşehir

- Nevşehir

- Niğde

- Uşak

- Van