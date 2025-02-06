Et ve süt açığı için sektörden çağrı: Destekler küçükbaşlar da dahil edilsin

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi"ne küçükbaş hayvancılığın da dahil edilmesini beklediklerini belirterek, "Projeye koyun ve keçinin de dahil edilmesiyle küçükbaş hayvan sayısının artırılmasına büyük katkı sağlanarak, ülkemizin et ve süt açığının kapatılmasına da faydalı olunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz." dedi.

Büyükbaş hayvanlar uygun maliyetlerle üreticilere verilecek

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan proje kapsamında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmelerindeki gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetlerde üreticilere verileceğini söyledi.

“Proje aile işletmelerine ‘can suyu’ olacak”

Projenin kırsal kalkınmayı güçlendirme amacı taşıdığına dikkati çeken Çelik, "Proje bir kez daha yetiştiricilerimizin yüzünü güldürecek çok önemli bir adım olarak hayata geçirildi. Açıklanan proje, özelikle aile işletmelerine can suyu olması, kadın ve gençlerimizin sektörde daha çok yer almasını sağlayacak bir nitelik taşıması bakımından heyecan verici." diye konuştu.

“Desteklerle et üretimindeki artış kalıcı hale gelecektir”

Çelik, projenin 2024-2028 yıllarında uygulanacağını ve "Hayvancılıkta Yol Haritası" kapsamında devreye alınacağını dile getirerek, kredilerde önceliğin kadın, genç ve deprem bölgesindeki çiftçilere verilmesinin sektöre olumlu yansıyacağını anlattı.

Proje kapsamında sağlanan sigorta ve yem desteğinin de hayvancılık sektörüne fayda sağlayacağını belirten Çelik, "Bu projenin hayata geçirilmesiyle hayvancılık sektörüne büyük bir ivme kazandırılacak. Daha da önemlisi yerli üretimin artmasıyla birlikte et ithalatı sonlandırılacaktır. Et üretimindeki artış da kalıcı hale gelecektir." dedi.

"Desteklere küçükbaşların eklenmesi et açığını kapatacak"

Çelik, küçükbaş hayvancılığın kırmızı et sektöründe ve kırsalda önemli bir yer tuttuğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kırsal denilince ilk akla gelen koyun ve keçi yetiştiriciliğidir. Dolayısıyla uygulanacak bu projeye koyun ve keçi türü hayvanlar da dahil edilerek, yetiştiricilerinin de desteklenmesi suretiyle hayvancılık sektörüne büyük katkı sağlanacaktır. Projeye koyun ve keçinin de dahil edilmesiyle küçükbaş hayvan sayısının artırılmasına büyük katkı sağlanarak, ülkemizin et ve süt açığının kapatılmasına faydalı olunacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Açıklanan projede düve ithalatı söz konusudur ancak yurt içinden temin edilecek küçükbaş hayvanlarla projeye farklı bir dinamizm kazandırılabilir."

Çelik, geçmiş senelerde gerçekleştirilen genç çiftçilere yönelik hibe projelerinin de tekrar uygulamaya alınmasının hayvancılık sektörüne büyük fayda sağlayacağını vurguladı.