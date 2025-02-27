  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD’deki yumurta fiyatlarındaki artışa karşı ithalat seçeneği masada!
Takip Et

ABD’deki yumurta fiyatlarındaki artışa karşı ithalat seçeneği masada!

Kuş gribi nedeniyle artan yumurta fiyatlarına karşı ABD hükümeti önlem alıyor. Tarım Bakanı Brooke L. Rollins, yumurta fiyatlarının rekor seviyeye ulaşmasının ardından ABD’nin farklı ülkelerden yumurta ithal etmek için görüşmeler yaptığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD’deki yumurta fiyatlarındaki artışa karşı ithalat seçeneği masada!
Takip Et

Kuş gribi salgını sonrası yumurta fiyatlarındaki yükseliş ABD Tarım Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık, kuş gribiyle mücadele için 1 milyar dolarlık bir plan başlattı.

ABD yeni planı duyurdu

 Bakanlığın 5 maddelik kuş gribiyle mücadele planı şöyle:

- 500 milyon dolar: Yumurta üreticilerinin biyogüvenlik önlemlerini artırmasına destek. 

- 400 milyon dolar: Kuş gribinden etkilenen çiftçilere mali yardım.

- 100 milyon dolar: Aşı ve tedavi araştırmaları için yatırım.

- Ayrıca, eyaletlerde çiftçileri zorlayan düzenlemeleri gözden geçirme planı var.

Hangi ülkelerden ithalat yapılacak?

Kanada, ABD’nin en büyük yumurta tedarikçisi konumunda. Türkiye'deki Yumurta Üreticileri Merkez Birliği, ABD’ye yaklaşık 420 milyon yumurta ihraç edeceğini duyurdu. Bu rakam, ABD’nin Ocak 2025’te ürettiği toplam 8.8 milyar yumurtanın yüzde 5’inden azına denk geliyor.

Paskalya nedeniyle fiyat artışlarının devam etmesi bekleniyor

The New York Times'ın haberine göre, Rollins, Paskalya öncesinde yumurta talebinin artması nedeniyle fiyatların yükselmeye devam edeceğini ancak yaz aylarında düşüş olacağını "umut ettiğini" söyledi.

ABD, fiyatları düşürmek için yumurta ithalatını artıracakABD, fiyatları düşürmek için yumurta ithalatını artıracakKüresel Ekonomi
ABD'den kuş gribi krizine karşı 1 milyar dolarlık yatırımABD'den kuş gribi krizine karşı 1 milyar dolarlık yatırımKüresel Ekonomi
Dünya
İsrail, 46 Filistinlinin serbest bırakılmasını erteledi
İsrail, 46 Filistinlinin serbest bırakılmasını erteledi
Rusya'dan WhatsApp'a 17 milyon ruble ceza
Rusya'dan WhatsApp'a 17 milyon ruble ceza
İddia: Kuzey Kore, Rusya saflarında savaşmaları için ilave asker gönderdi
İddia: Kuzey Kore, Rusya saflarında savaşmaları için ilave asker gönderdi
Le Point’ten çok konuşulacak Trump kapağı! KGB ajanı olduğu iddia edildi
Le Point’ten çok konuşulacak Trump kapağı! KGB ajanı olduğu iddia edildi
Pentagon talimat verdi: "Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı" teşvik eden içerikler kaldırılsın
Pentagon talimat verdi: "Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı" teşvik eden içerikler kaldırılsın
Münih Havalimanı'nda grev: Uçuşların yüzde 80'i iptal edildi
Münih Havalimanı'nda grev: Uçuşların yüzde 80'i iptal edildi