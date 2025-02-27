ABD’deki yumurta fiyatlarındaki artışa karşı ithalat seçeneği masada!

Kuş gribi salgını sonrası yumurta fiyatlarındaki yükseliş ABD Tarım Bakanlığı’nı harekete geçirdi. Bakanlık, kuş gribiyle mücadele için 1 milyar dolarlık bir plan başlattı.

ABD yeni planı duyurdu

Bakanlığın 5 maddelik kuş gribiyle mücadele planı şöyle:

- 500 milyon dolar: Yumurta üreticilerinin biyogüvenlik önlemlerini artırmasına destek.

- 400 milyon dolar: Kuş gribinden etkilenen çiftçilere mali yardım.

- 100 milyon dolar: Aşı ve tedavi araştırmaları için yatırım.

- Ayrıca, eyaletlerde çiftçileri zorlayan düzenlemeleri gözden geçirme planı var.

Hangi ülkelerden ithalat yapılacak?

Kanada, ABD’nin en büyük yumurta tedarikçisi konumunda. Türkiye'deki Yumurta Üreticileri Merkez Birliği, ABD’ye yaklaşık 420 milyon yumurta ihraç edeceğini duyurdu. Bu rakam, ABD’nin Ocak 2025’te ürettiği toplam 8.8 milyar yumurtanın yüzde 5’inden azına denk geliyor.

Paskalya nedeniyle fiyat artışlarının devam etmesi bekleniyor

The New York Times'ın haberine göre, Rollins, Paskalya öncesinde yumurta talebinin artması nedeniyle fiyatların yükselmeye devam edeceğini ancak yaz aylarında düşüş olacağını "umut ettiğini" söyledi.