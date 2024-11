ABD’den Gazze’de savaşı bitirecek adım geldi! Biden’ın ‘Türkiye’ vurgusu dikkat çekti

Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından gözler savaşın bir yılı aşkın süredir devam ettiği Gazze'ye çevrilmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’dan ‘Gazze’ paylaşımı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Biden, “Gazze için girişimde bulunacağız’ dedi.

Biden, mesajında, “Önümüzdeki günlerde Türkiye, Mısır, Katar ve diğerleri ile birlikte Gazze’de rehinelerin serbest bırakılması, Hamas’ın iktidarına son verilerek savaşın sona erdirilmesi için yeni bir girişimde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

