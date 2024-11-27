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ABD’den Gazze’de savaşı bitirecek adım geldi! Biden’ın ‘Türkiye’ vurgusu dikkat çekti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden, sosyal paylaşım platformu X’ten ‘Gazze’ ile ilgili yeni bir mesaj paylaştı. Paylaşımında “Savaşın sona erdirilmesi için yeni bir girişimde bulunacağız’ diyen Biden’ın Türkiye vurgusu dikkat çekti.

Haber Merkezi
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ABD’den Gazze’de savaşı bitirecek adım geldi! Biden’ın ‘Türkiye’ vurgusu dikkat çekti
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Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından gözler savaşın bir yılı aşkın süredir devam ettiği Gazze'ye çevrilmişti.  Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’dan ‘Gazze’ paylaşımı geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Biden, “Gazze için girişimde bulunacağız’ dedi.

Biden'ın Türkiye vurgusu dikkat çekti

Biden, mesajında, “Önümüzdeki günlerde Türkiye, Mısır, Katar ve diğerleri ile birlikte Gazze’de rehinelerin serbest bırakılması, Hamas’ın iktidarına son verilerek savaşın sona erdirilmesi için yeni bir girişimde bulunacağız” ifadelerini kullandı.

Jake Sullivan'dan ateşkes açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Gazze'de ateşkes için çalışmaların bugün başlayacağını duyurdu.

Jake Sullivan ise, "Başkan Biden, Gazze için ateşkes çalışmalarına bugün başlama niyetinde." açıklamasında bulundu.

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