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AB'den 2 demiryolu şirketine 48,7 milyon euro para cezası

AB Komisyonu, Avusturya'nın Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) ve Çekya'nın Ceske Drahy demir yolu kurumlarına, Birlik antitröst yasalarını ihlal ettikleri için 48,7 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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AB'den 2 demiryolu şirketine 48,7 milyon euro para cezası
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AB Komisyonu, Avusturya ve Çekya demir yolu şirketlerinin rakibi dışlamak için gizli anlaşma yaptıklarının tespit edildiğini açıkladı. Bu firmaların sektöre giren RegioJet'in kullanılmış vagonlara erişimini engellemek üzere işbirliği yaptığı ve böylece demir yolu yolcu taşımacılığı pazarındaki rekabeti kısıtladığı belirtildi.

Komisyon'un açıklamasında, RegioJet'in 2011 yılında Çekya'da uzun mesafeli demir yolu yolcu taşımacılığı pazarına girdiği anımsatılarak, iki şirketin pazar konumlarını korumak için 2012 ile 2016 yılları arasında AB rekabet kurallarına aykırı davrandıkları ve bu nedenle toplam 48,7 milyon Euro para cezasına çarptırıldıkları ifade edildi.

Firmalara yüksek para cezası uyguluyor

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları uyguluyor.

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