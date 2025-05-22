  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'li dev şirket Walmart bin 500 çalışanının işine son verecek
Takip Et

ABD'li dev şirket Walmart bin 500 çalışanının işine son verecek

ABD’li perakende devi Walmart, artan maliyetler ve ticaret savaşlarını gerekçe göstererek 1500 çalışanının işine son verecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'li dev şirket Walmart bin 500 çalışanının işine son verecek
Takip Et

ABD’li perakende devi Walmart, yaklaşık 1.500 çalışanıyla yollarını ayırmayı planlıyor.

Reuters’ta yer alan habere göre, işten çıkarmalar Walmart’ın küresel teknoloji operasyonlarını, ABD’deki e-ticaret sipariş karşılama merkezlerini ve şirketin reklam birimi Walmart Connect’i kapsayacak.

2.1 milyon çalışanu bulunuyor

Yaklaşık 1,6 milyon çalışanıyla ABD’nin en büyük şirketleri arasında olan Walmart’ın dünya genelinde toplam 2,1 milyon çalışanı bulunuyor. Aynı zamanda ülkenin en büyük ithalatçılarından biri olan şirket, ithalatının yaklaşık yüzde 60’ını Çin’den gerçekleştiriyor. Bu ürünlerin başında giyim, elektronik ve oyuncaklar geliyor.

Tarife krizi gereçkesiyle yeni adımlar

Walmart, şubat ayında da Kuzey Carolina’daki ofisini kapatmış ve çalışanlarını Kaliforniya ile Arkansas’taki merkezlere yönlendirmişti. Geçtiğimiz hafta ise şirket, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşı politikalarının tedarik zincirine zarar verdiğini belirterek bazı ürünlerde fiyat artışına gideceğini açıklamıştı.

Şimşek: Önümüzdeki birkaç yıl içinde belki de cari fazlayı konuşuyor olacağızŞimşek: Önümüzdeki birkaç yıl içinde belki de cari fazlayı konuşuyor olacağızEkonomi
Beyaz Saray’da ırkçılık tartışması! Oval Ofis bir kez daha misafir krizine sahne olduBeyaz Saray’da ırkçılık tartışması! Oval Ofis bir kez daha misafir krizine sahne olduDünya
Dünya
Abraham Lincoln'ün kanlı eldivenleri 6 milyon Euro'ya satıldı
Abraham Lincoln'ün kanlı eldivenleri 6 milyon Euro'ya satıldı
İsviçre, Filistin'e destek için yaklaşık 24 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdı
İsviçre, Filistin'e destek için yaklaşık 24 milyon dolarlık yardım bütçesi ayırdı
İran: Her türlü tehdide kendi düzeyinde karşılık vereceğiz
İran: Her türlü tehdide kendi düzeyinde karşılık vereceğiz
İran'dan elektrik tüketimi için sert adım: Kripto madencileri hedefte
İran'dan elektrik tüketimi için sert adım: Kripto madencileri hedefte
Beyaz Saray’da ırkçılık tartışması! Oval Ofis bir kez daha misafir krizine sahne oldu
Beyaz Saray’da ırkçılık tartışması! Oval Ofis bir kez daha misafir krizine sahne oldu
Marketlerde satılan salatalıklarda salmonella tehlikesi! Raflardan toplatılıyor
Marketlerde satılan salatalıklarda salmonella tehlikesi! Raflardan toplatılıyor