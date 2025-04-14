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ABD’li şarkıcı Katy Perry kadınlardan oluşan bir ekiple uzaya gidecek

ABD’li şarkıcı Katy Perry’nin, tamamı kadınlardan oluşan bir ekip ile uzaya gideceği açıklandı. Uçuşun, TSİ 15.30 civarında Texas’tan gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Haber Merkezi
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ABD’li şarkıcı Katy Perry kadınlardan oluşan bir ekiple uzaya gidecek
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ABD’li şarkıcı Katy Perry’ye, Blue Origin’in ‘New Shepard’ aracıyla gerçekleşecek uçuşta Jeff Bezos’un nişanlısı eski gazeteci Lauren Sanchez, gazeteci Gayle King, eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, bilim insanı Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn'ın da yer alacağı biliniyor. Uçuşun, TSİ 15.30 civarında Texas’tan gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu görev, 1963’te Sovyet kozmonot Valentina Tereşkova’nın tarihi uçuşundan bu yana tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay mürettebatı olma özelliği taşıyor. 

Tam otomatik sistemle çalışan araç, dikey olarak yükseldikten sonra kapsül ayrılacak ve paraşütler ile yeryüzüne geri dönecek. Yaklaşık 10 dakika sürecek uçuşta mürettebat, uluslararası alanda uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nın ötesine geçecek. Kısa bir süreliğine yer çekimsiz ortamda koltuklarından ayrılıp serbestçe hareket edebilecekler.  

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