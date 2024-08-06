  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne saldırı
Takip Et

ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne saldırı

ABD'nin Irak'taki Al Asad askeri hava üssüne füze saldırısı düzenlendiği, bazı Amerikan askerlerinin yaralandığı bildirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'nin Irak'taki askeri hava üssüne saldırı
Takip Et

Amerikan medyasına yansıyan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberlere göre, ABD'nin Irak'taki bir hava üssü saldırıya uğradı.
ABD'li yetkililer, Al Asad hava üssüne yapılan saldırının bir füze saldırısı olduğunu ve bazı Amerikan askerlerinin saldırıda yaralandığını bildirdi.

Olayla ilgili henüz ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) resmi bir açıklama yapmazken, söz konusu saldırının, İran ile İsrail arasında artan gerilimin uzantısı olarak İran destekli gruplar tarafından yapılıp yapılmadığı henüz bilinmiyor.

Dünya
ABD'den İran'a mesaj: Gerginliği tırmandırmak Tahran'ın çıkarına olmaz
ABD'den İran'a mesaj: Gerginliği tırmandırmak Tahran'ın çıkarına olmaz
Elon Musk, OpenAI kurucularına yeniden dava açtı
Elon Musk, OpenAI kurucularına yeniden dava açtı
Trump: İran'ın İsrail'e bu gece saldıracağını duydum
Trump: İran'ın İsrail'e bu gece saldıracağını duydum
İran misillemesine karşı İsrail'den dikkat çeken öneri
İran misillemesine karşı İsrail'den dikkat çeken öneri
ABD, Fırat Nehri hattındaki üslerine 700 PKK'lı teröristi konuşlandırdı
ABD, Fırat Nehri hattındaki üslerine 700 PKK'lı teröristi konuşlandırdı
BM'den Gazze Açıklaması: Gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok
BM'den Gazze Açıklaması: Gidecek yer kalmadı, güvenli yer yok
ABD'de resesyon endişesi satış baskısını derinleştirdi

ABD Haberleri

ABD'de resesyon endişesi satış baskısını derinleştirdi
Saldırıya uğrayan doktorun kalbi durdu

Saldırı Haberleri

Saldırıya uğrayan doktorun kalbi durdu
Bu konularda ilginizi çekebilir
ABD saldırı