ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketinin CEO'sunu öldüren zanlı yakalandı

ABD’nin en büyük özel sağlık sigortası şirketi United Healthcare’in CEO’su Brian Thompson’ı öldüren zanlı dün Pennsylvania eyaletinde bağlı Altoona şehrindeki bir fast food restoranında yemek yediği sırada bir çalışan ve bir müşteri tarafından tespit edilmesi sonrasında polis tarafından yakalandı.

Polis, restoranda yalnız oturan zanlı 26 yaşındaki Luigi Mangione’nin sırt çantasında izlenememesi için farklı parçalar kullanılarak oluşturulmuş bir “hayalet silah” ve cinayette kullanılanlara benzer kıyafet ve maske bulunduğunu açıkladı. Mangione’nin üzerinde ayrıca sahte kimlikler ve yüksek meblağda nakit bulunduğu aktarıldı.

Üzerinden 3 sayfalık el yazısı manifesto çıktı

Polis, Mangione’nin üzerinde ayrıca cinayet saiki ve şüphelinin düşünce yapısını ortaya koyan el yazısıyla yazılmış dokümanlar da bulunduğunu açıkladı. Dokümanların özel bir hedeften bahsetmediğini vurgulayan New York Polis Departmanı Dedektif Şefi Joseph Kenny, “Diğer taraftan, Amerika’daki büyük işletmelere karşı kötü niyet söz konusu” dedi.

Mangione’nin taşıdığı üç sayfalık el yazısı manifestonun, ABD sağlık sistemine yönelik eleştiriler içerdiği ve özellikle United Healthcare şirketini ismen andığı kaydedildi. Polis, bu belgede ABD sigorta şirketleri, parasal kazancı hasta bakımının önüne koymakla itham edildi.

Cinayetle yargılanacak

Mahkeme kayıtlarına göre New Yorklu savcılar, Thompson’ın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Mangione’ye cinayet suçlaması yöneltti. Mangione, cinayetin yanı sıra, suç amaçlı silah bulundurma ve sahte belge bulundurma gibi suçlamalarla da karşı karşıya kalacak.

Şüpheli, tanınmış bir aileye mensup

United Healthcare CEO’su Thompson’ın öldürülmesiyle suçlanan Luigi Mangione’nin aynı zamanda prestijli bir üniversiteden mezun olmuş, varlıklı bir aileden gelen biri olduğu ortaya çıktı.

Büyükbabası Nicholas Mangione bir gayrimenkul yatırımcısı ve Lorien Health Services şirketinin kurucusu, kuzeni Nino Mangione ise Maryland Eyalet Meclisi üyesi bir siyasetçi olan şüphelinin yakınları, haberlerin kendilerini şok ettiğini açıkladı.

Parlak bir akademik geçmişe de sahip olan şüphelinin ayrıca Pennsylvania Üniversitesi’nden bilgisayar bilimi alanında hem lisans hem de yüksek lisans mezunu olduğu ve üniversite bünyesinde bir oyun geliştirme kulübü de kurduğu ortaya çıktı.

United Healthcare CEO’su Brian Thompson, 4 Aralık’ta New York’ta sabah saatlerinde konuşmacı olarak katılacağı bir yatırımcı konferansı öncesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.