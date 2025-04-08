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ABD'ye iltica başvurusu uygulamasıyla gelenlerin ülkeyi terk etmeleri talep edildi

ABD'ye yasal yollarla göç etmeyi sağlayan ve Başkan Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından kapatma kararı aldığı "CBP One" uygulamasını kullanarak bu ülkeye geçici süreliğine gelenlerden ülkeyi terk etmeleri talep edildi.

Haber Merkezi
AA
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ABD'ye iltica başvurusu uygulamasıyla gelenlerin ülkeyi terk etmeleri talep edildi
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Associated Press (AP), eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde hayata geçirilen ve 900 bini aşkın kişinin yararlandığı "CBP One" uygulamasını kullanarak ülkeye geçici süreliğine yerleşim izni verilenlere ABD İç Güvenlik Bakanlığınca (DHS) gönderilen e-postaya ulaştı.

"Artık ABD'yi terk etmenizin zamanı geldi"

Buna göre, DHS'nin ülkeye geçici yerleşim izni verilen Honduraslı göçmen aileye gönderdiği e-postada "Artık ABD'yi terk etmenizin zamanı geldi." ifadesi yer aldı.

Aynı e-postayı alan farklı kişilerin de sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşım yaptığı görüldü.

E-postada, göçmenlerin, Trump göreve geldikten kısa bir süre sonra kapatılan ve ismi "CBP Home" şeklinde güncellenen uygulama aracılığıyla ülkeyi terk etmek için hazırlık yapması talep edildi.

"CBP Home" uygulaması, yasal statüsü olmayan düzensiz göçmenlerin ABD'yi "gönüllü olarak terk etme" taleplerini bildireceği bir sistem haline getirilmişti.

Öte yandan, DHS'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu (izinlerin) iptal edilmesi, sınırlarımızı güvence altına almak ve ulusal güvenliğimizi korumak için ABD halkına verilen bir sözdür." ifadeleri kullanıldı.

AP'nin haberinde, yetkililerin yasal yollarla "CBP-One" uygulamasından faydalanan kişilerin ülkeyi terk etmesi için söz konusu e-postanın gönderildiğini doğruladığı ancak bu mesajın kaç kişiye gönderildiğinin belirtilmediği aktarıldı.

Trump'ın göçmen karşıtı kararları

Göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" (DEI) uygulamalarını kaldırma kararı alan Trump, daha sonra yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın da kaldırıldığını duyurmuştu.

Ayrıca, Başkan Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

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