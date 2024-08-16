Son dakika! Hatay ve çevre illerde hissedildi: Suriye'de 5.2 büyüklüğünde deprem
AFAD, Suriye'de 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremler Hatay ve çevre illerde de hissedildi.
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Suriye'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın bildirdiğine göre, saat 13.15'te Hama kentine bağlı Salamiyah'ta gerçekleşen sarsıntı Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119 km uzaklıkta 7.16 km derinlikte gerçekleşti.
İkinci deprem 4,2 büyüklüğünde
AFAD, Hama'da Hatay'ın Altınözü ilçesine 107 km uzaklıkta saat 13.18'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gediğini duyurdu.
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