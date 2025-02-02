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Ahmed Şara'nın ilk yurt dışı ziyareti: Suriye lideri Suudi Arabistan'da

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.

Haber Merkezi
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Ahmed Şara'nın ilk yurt dışı ziyareti: Suriye lideri Suudi Arabistan'da
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Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de eşlik ettiği Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

İlk yurt dışı ziyareti

Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi beklenen Şara, Suriye'de geçiş dönemi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor.

Suriye'de 29 Ocak'ta yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlenmişti.

Konferans sonrası geçiş dönemi Cumhurbaşkanı ilan edilen Şara'nın, ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu.

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