Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 15.55’te Ege Denizi merkezli 4,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Ege Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren başlayan sismik hareketlilik sürüyor. Şu ana kadar arka arkaya iki sarsıntı yaşanırken, AFAD'ın son verilerine göre saat 15.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremin 5,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Depremler ardı ardına yaşanıyor
Ege Denizi'nde bu sabah saat 10.22'de 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-02-02
Saat:15:55:34 TSİ
Enlem:36.5075 N
Boylam:24.88639 E
Derinlik:5.79 km
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