Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi

Ege Denizi'nde sabah saatlerinden itibaren başlayan sismik hareketlilik sürüyor. Şu ana kadar arka arkaya iki sarsıntı yaşanırken, AFAD'ın son verilerine göre saat 15.55'te 4,8 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi. Depremin 5,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Depremler ardı ardına yaşanıyor

Ege Denizi'nde bu sabah saat 10.22'de 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.