Almanya Başbakanı Merz’den Türkiye, Katar ve Mısır’a Gazze teşekkürü

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın planı çerçevesinde Gazze'deki ateşkes anlaşmasını onaylamasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze'de 2 yılı aşkın süren savaşın ardından ateşkes anlaşması imzalanması başarıldı. Bu, Orta Doğu ve ötesindeki insanlar için iyi bir haber. Katar, Mısır ve Türkiye'deki ortaklarımıza arabuluculukları için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Merz, ABD Başkanı Trump'a da barış girişimi için teşekkür etti.

Ateşkesin hızlı şekilde uygulamaya geçmesi gerektiğine işaret eden Merz, "Alman vatandaşları da dahil olmak üzere esirler, nihayet ailelerine kavuşmalıdır. Ateşkes yürürlüğe girmeli ve önümüzdeki haftalarda istikrar kazanmalıdır. İnsani yardım Gazze halkına hızlı şekilde ulaşmalıdır." dedi.

"Gazze'nin kalıcı olarak güvenliğini ve yönetimini nasıl sağlayabileceğimizi netleştirmeliyiz"

Merz, barışa giden bu ilk önemli adımların başarıyla atılmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da bu başarıyı sürdürmeliyiz. Gazze'nin kalıcı olarak güvenliğini ve yönetimini nasıl sağlayabileceğimizi netleştirmeliyiz. Hamas'ın silahsızlandırılması ve geri çekilmesi organize edilmelidir. Ayrıca, sivil halka insani yardım ulaştırılmalı ve Gazze'nin yeniden inşası sağlanmalıdır."

Almanya'nın barışa giden yolun başarıya ulaşması için çabalarını sürdüreceğini vurgulayan Merz, Mısır ile Gazze için uluslararası yeniden inşa konferansı düzenleyeceklerini bildirdi.

Merz, Trump'ın önerdiği Barış Konseyi'nde sorumluluk almaya hazır olduklarını belirterek, "Barış planının bir parçası, Filistinlilerin gelecekte Gazze Şeridi'ni kendileri yönetebilmeleridir. Bu nedenle Filistin Özerk Yönetimi'nde acil olan reform sürecini desteklemek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Merz, ülkesinin sınır korumasını desteklemek için AB Sınır Yardım Misyonunu (EUBAM) ve Filistin sivil polisi ile yargısını desteklemek için AB Filistin Polis Desteği Koordinasyon Ofisi (EUPOL COPPS) misyonunun güçlendirilmesine yönelik çaba göstereceğini kaydetti.

"Almanya için askeri katılım söz konusu değil"

Almanya için askeri katılımın söz konusu olmadığını vurgulayan Merz, "Ancak Güvenlik Konseyi kararı gibi yollarla bu tür bir varlığın yasal çerçevesinin oluşturulmasına yardımcı olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin bölgedeki gelişmeler ışığında, Gazze'de kullanılabilecek silahların ihracatı için verdiği izinleri gözden geçireceğine dikkati çeken Merz, "Hükümetimiz bu konuda net bir yol izlemektedir. Bu, bizim kalıcı tarihsel sorumluluğumuzun bir ifadesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Şansölye Merz, iki devletli çözümün, İsrailliler ve Filistinlilerin kalıcı barış ve güvenlik içinde yaşayabileceği bir gelecek için en iyi umudu sunduğuna kesin olarak inandığını kaydetti.