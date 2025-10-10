THY ile Air Algérie, codshare anlaşması genişletilmesi için anlaşma imzaladı

HÜSEYİN ASLIYÜCE

Air Algérie’nin Cezayir’deki genel merkezinde bugün gerçekleştirilen imza törenine Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi ve Air Algérie CEO’su Hamza Benhamouda ike her iki havayolunun üst düzey yöneticileri katıldı.

Yapılan anlaşma, halihazırda yürürlükte olan kod paylaşımı anlaşmasının kapsamının genişletilmesi ve bağlantı olanaklarının artırılmasını da içeren zenginleştirilmiş bir iş birliği çerçevesi oluşturuyor. Her iki bayrak taşıyıcı havayolu şirketi; kargo interline hizmetleri, uçak kiralama, ikram, lounge erişimi, bakım ve yer hizmetleri operasyonlarında ortak girişim fırsatlarını değerlendirmeyi, ayrıca çevre projeleri, sürdürülebilirlik girişimleri ve eğitim programları konusunda da iş birliği yapmayı planlıyor.

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi: “Air Algérie ile süregelen ortaklığımız, uzun vadeli ve sürdürülebilir iş birliğine olan bağlılığımızı yansıtmaktadır. Bu anlaşma, her iki havayolu arasındaki ilişkileri derinleştirme yolunda önemli bir adımı temsil etmektedir. Diğer havayollarından daha fazla ülkeye uçan havayolu olarak, misafirlerimize daha fazla fayda ve seçenek sunmak amacıyla iş birliğimizi çeşitli alanlarda genişletmeye kararlıyız. Bu ortaklığın, Türkiye ve Cezayir arasındaki kültürel ve ekonomik bağları güçlendirirken karşılıklı büyümeyi de destekleyeceğine olan inancımız tamdır.” dedi.

Air Algérie SpA CEO’su Hamza Benhamouda ise: “Türk Hava Yolları ile stratejik iş birliğimizdeki bu yeni dönüm noktasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Her iki bayrak taşıyıcı havayolu şirketi için hem iş birliği fırsatlarının genişlemesine hem de yetkinlik paylaşımına imkân tanıyacak bu kapsamlı Mutabakat Zaptı şüphesiz ki her iki kuruma ve yolcularımıza karşılıklı faydalar sağlayacaktır. Ayrıca, bu anlaşma her iki havayolu arasındaki bağları güçlendirmeye devam ederken, Türk Hava Yolları heyetini Cezayir’deki merkezimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.