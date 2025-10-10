  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TOBB ETÜ’ye Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları ödülü verildi
Takip Et

TOBB ETÜ’ye Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları ödülü verildi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 2025-2026 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı.​ Törende, YÖK 2025 Üstün Başarı Ödülleri kapsamında, Kurumsal Kategori - Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları Ödülü, kuantum bilgisayarı QuanT ile TOBB ETÜ’ye verildi. Ödül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ali Bozbey’e takdim edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TOBB ETÜ’ye Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları ödülü verildi
Takip Et

TOBB ETÜ, YÖK 2025 Üstün Başarı Ödülü’nü QuanT kuantum bilgisayarıyla aldı. Ödül, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Rektör Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ali Bozbey’e takdim edildi.

TOBB ETÜ’ye Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları ödülü verildi - Resim : 1

QuanT Projesi

QuanT Projesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin (TOBB ETÜ) Türkiye’yi kuantum teknolojileri alanında küresel bir oyuncu haline getirme vizyonuyla başlatıldı. Proje, üniversitenin 2009 yılından bu yana süper iletken kuantum elektroniği alanında sürdürdüğü köklü araştırma birikimine dayanıyor.

Tamamen yerli tasarım ilk kuantum bilgisayarı olan QuanT, TOBB ETÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden üç akademisyen ve yedi lisansüstü öğrenciden oluşan 10 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi. Proje, 21 Kasım 2024 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde tanıtıldı.

QuanT ile Türkiye, kuantum teknolojileri geliştiren ülkeler arasına katılmış; dijital dönüşüm, büyük veri çalışmaları ve güvenli bir kuantum ekosistemi için stratejik bir temel atıldı.

Ticaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yükseldiTicaret ve perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yükseldiEkonomi
Kibar Holding’e TİDE’den 'Kurumsal Farkındalık' ödülüKibar Holding’e TİDE’den 'Kurumsal Farkındalık' ödülüŞirket Haberleri

 

Gündem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Süre uzatılmayacak! Bakan Yerlikaya, 'Son 21 gün' diyerek uyardı
Süre uzatılmayacak! Bakan Yerlikaya, 'Son 21 gün' diyerek uyardı
Sakarya’da korkunç kaza: 2 jandarma personeli şehit oldu
Sakarya’da korkunç kaza: 2 jandarma personeli şehit oldu
Şarkıcı Güllü'nün otopsi raporu çıktı! Ailenin avukatından açıklama geldi
Şarkıcı Güllü'nün otopsi raporu çıktı! Ailenin avukatından açıklama geldi
Özgürlük Filosu'ndaki 18 Türk vatandaşı ve 21 ülkeden 94 aktivist Türkiye'ye geliyor
Özgürlük Filosu'ndaki 18 Türk vatandaşı ve 21 ülkeden 94 aktivist Türkiye'ye geliyor
Sahte e-imza davasında tutuklu 5 sanık tahliye edildi
Sahte e-imza davasında tutuklu 5 sanık tahliye edildi