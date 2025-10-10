TOBB ETÜ’ye Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Çalışmaları ödülü verildi

TOBB ETÜ, YÖK 2025 Üstün Başarı Ödülü’nü QuanT kuantum bilgisayarıyla aldı. Ödül, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Rektör Prof. Dr. Yusuf Sarınay ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Ali Bozbey’e takdim edildi.

QuanT Projesi

QuanT Projesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin (TOBB ETÜ) Türkiye’yi kuantum teknolojileri alanında küresel bir oyuncu haline getirme vizyonuyla başlatıldı. Proje, üniversitenin 2009 yılından bu yana süper iletken kuantum elektroniği alanında sürdürdüğü köklü araştırma birikimine dayanıyor.

Tamamen yerli tasarım ilk kuantum bilgisayarı olan QuanT, TOBB ETÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden üç akademisyen ve yedi lisansüstü öğrenciden oluşan 10 kişilik bir ekip tarafından geliştirildi. Proje, 21 Kasım 2024 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde tanıtıldı.

QuanT ile Türkiye, kuantum teknolojileri geliştiren ülkeler arasına katılmış; dijital dönüşüm, büyük veri çalışmaları ve güvenli bir kuantum ekosistemi için stratejik bir temel atıldı.