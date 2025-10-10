Kibar Holding’e TİDE’den 'Kurumsal Farkındalık' ödülü

Kibar Holding, Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün (TİDE) düzenlediği 15. İç Denetim Farkındalık Ödülleri kapsamında, 'Kurumsal Farkındalık' kategorisinde ödül kazandı. Kibar Holding İç Denetim Ekibi, mesleki farkındalığın gelişimine katkı sağlayan iletişim ve eğitim faaliyetleriyle TİDE jürisi tarafından örnek gösterildi. Ödül, Topluluk genelinde etik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini güçlendiren iç denetim yaklaşımının bir yansıması olarak değerlendirildi.

Ödül, Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün 30. kuruluş yılı vesilesiyle düzenlenen XXIX. Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi kapsamında verildi. 01-02 Ekim 2025 tarihlerinde Wyndham Grand İstanbul Levent Otel ve Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilen kongre, ‘30 Yılın Yankısı, Geleceğin Pusulası’ temasıyla iç denetim mesleğinin geçmişini ve geleceğini bir araya getirdi.

Kongreye iki bin 172 kişi katıldı

Kongrede, iç denetim mesleğinin stratejik rolü; teknoloji, yapay zekâ ve insan odağında ele alınırken, 37 farklı oturumda 71 konuşmacı yer aldı. Kongreye iki bin 172 kişi katılım sağladı, 19 kurum sponsorluk desteği verdi. TİDE’nin 30. yılına özel olarak düzenlenen etkinlikler arasında, Farkındalık Ödülleri’nin yanı sıra akademik tez yarışmaları, sürdürülebilirlik alanında yeni sertifikasyon programları ve uluslararası iş birlikleri de yer aldı.