Almanya Savunma Bakanı: Savaşa hazır olmalıyız

Pistorius, Alman ZDF televizyonuna, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu savaşın siyaset ve toplumda bir "zihniyet değişikliği" getirmesi gerektiğini belirten Pistorius, "Avrupa'da bir savaş tehdidi olabileceği fikrine alışmalıyız ve bu da savaşa hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Kendimizi savunmaya hazır olmalı ve Alman silahlı kuvvetlerini ve toplumunu buna hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Pistorius, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması ve silahlı kuvvetlerini modernize ederek yeni güvenlik sorunlarıyla baş edebilecek hale getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.