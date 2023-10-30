  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Almanya Savunma Bakanı: Savaşa hazır olmalıyız
Takip Et

Almanya Savunma Bakanı: Savaşa hazır olmalıyız

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman toplumunun ve silahlı kuvvetlerinin Avrupa'da bir savaşa hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Almanya Savunma Bakanı: Savaşa hazır olmalıyız
Takip Et

Pistorius, Alman ZDF televizyonuna, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu savaşın siyaset ve toplumda bir "zihniyet değişikliği" getirmesi gerektiğini belirten Pistorius, "Avrupa'da bir savaş tehdidi olabileceği fikrine alışmalıyız ve bu da savaşa hazır olmamız gerektiği anlamına geliyor. Kendimizi savunmaya hazır olmalı ve Alman silahlı kuvvetlerini ve toplumunu buna hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Pistorius, Almanya'nın savunma harcamalarını artırması ve silahlı kuvvetlerini modernize ederek yeni güvenlik sorunlarıyla baş edebilecek hale getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olaf Scholz ile görüştü

Almanya Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olaf Scholz ile görüştü
Bu konularda ilginizi çekebilir
Almanya