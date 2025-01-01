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Almanya vize başvurusu dijitalden yapılabilecek! Bekleme süresi kısalıyor

Almanya için vize başvurularının artık dijital ortamdan da yapılabileceği bildirildi. Yeni uygulama ile posta teslimatlarında tasarruf edilecek, bekleme süreleri kısalacak.

Haber Merkezi
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Almanya vize başvurusu dijitalden yapılabilecek! Bekleme süresi kısalıyor
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Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün itibarıyla ulusal vize prosedür portalı kullanılarak dünya çapında dijital başvuru yapılabilecek. 

Almanya vizesi için 28 kategori dijtale geçti

Dünya genelindeki 167 vize merkezinin tamamında dijital bir dönüşüm gerçekleştirilerek Almanya vizesi için 28 kategoride dijital başvuruda bulunabilecek.

Almanya vize bekleme süreleri kısalıyor

Bu sayede uzun posta teslimat sürelerinden tasarruf edilecek ve bekleme süreleri kısalacak.

"Her yıl en az 400 bin kalifiye eleman açığı var"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'da her yıl en az 400 bin kalifiye eleman açığı bulunduğuna dikkati çekerek, "Böyle zamanlarda, en iyi olanların (kalifiye istihdamın) evrak yoğunluğu ve uzun bekleme süreleri ile ülkemize yardım etmelerini engellememeliyiz" ifadesini kullandı.

Baerbock ayrıca dijital vize prosedürünü uzun süredir talep edilen gerçek bir idari devrim olarak niteledi.

Vize başvuruları internet sitesi üzerinden yapılabilecek

Vize başvuruları Almanca veya İngilizce olarak bu işlem için oluşturulan internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

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