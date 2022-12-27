Almanya'nın silah ihracatı 8 milyar euroyu geçti

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre Almanya Ekonomi Bakanlığı, hükümetin bu yıl 22 Aralık itibarıyla 8,35 milyar euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

Böylece Almanya'nın 2022'de silah ve askeri malzeme satışı, 2021'de 9,35 milyar euroluk rekor sonrasında ülke tarihindeki en büyük ikinci ihracat rakamına ulaştı. Almanya'nın en fazla silah ve askeri teçhizat sattığı ülkenin, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna olduğu açıklandı.

Berlin, Kiev'e 2,24 milyar euroluk silah ve teçhizat satışına onay verdi.

Almanya'nın Ukrayna’ya ihracat izinleri Gepard tipi uçaksavar tanklarını, mühimmatları, PzH obüslerini, stinger füzelerini, el bombalarını, kaskları ve araçları da kapsıyor.

Alman hükümetinin Ukrayna dışında çoğunluğu NATO ülkesine yaklaşık 6 milyar euroluk silah ve askeri malzeme satışına onay vermesi de dikkati çekti.

Ukrayna'yı, 1,83 milyar euro ile Hollanda izlerken, 864 milyon euro ile ABD, 453 milyon euro ile İngiltere ve 249,2 milyon euro ile Macaristan takip etti.

Macaristan'ı 196,1 milyon euro ile Avustralya, 175,1 milyon euro ile Singapur ve 166,5 milyon euro ile Güney Kore izledi.

Ülkenin söz konusu ihracatının yıllık ortalaması, son 5 yılda 6,85 milyar euro olmuştu.