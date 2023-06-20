Almanya’ya turist vizesiyle gidenlere çalışma imkanı

Almanya’ya Avrupa Birliği (AB) dışından nitelikli iş gücünün göçünü kolaylaştırmayı hedefleyen yasada değişikliklere gidiyor.

DW Türkçe’nin aktardığına göre son hali bu hafta Meclis'te oylanacak yasaya göre; meslek diploması ve deneyimi bulunan nitelikli iş gücü, diplomasının Almanya tarafından tanınmasını beklemeden ülkeye gelebilecek, bu turistler sadece eğitimini aldığı meslekte değil, benzer alanlarda da çalışabilecek.

Almanya‘ya turist vizesiyle gelen ve burada iş bulan turistlerin ülkelerine geri dönerek çalışma izni için başvurmalarına gerek kalmayacak.

İş bulan kişi, yasada belirlenen niteliklere uygun bir iş teklifi aldığında doğrudan Almanya’da çalışmaya başlayabilecek. Nitelikli iş gücünün ailesini yanına alması da kolaylaştırılacak.

İlticaya başvurmuş kişilere kolaylık

İlticaya başvurmuş kişilere de ise iş bulmaları durumunda istihdam piyasasına dahil olma imkanı tanınacak.

Böylece mülteci statüsüne kavuşmamış kişiler ilk kez statü değiştirme ve oturma izni alma fırsatına sahip olacak. Ancak bu düzenleme, sadece iltica başvurusu 29 Mart itibarıyla işlemde olan kişiler için geçerli olacak.

Almanya hükümeti, bu düzenlemelerle yılda ek 75 bin iş gücünün ülkeye kazandırılmasını hedefliyor. Yeni göç yasasında ‘fırsat kartı’ denen düzenlemeyle bir puanlama sistemi çerçevesinde yabancı iş gücünün iş aramak için Almanya’ya gelmesi de kolaylaştırılıyor.