Arabuluculuktan çekildiği iddia edilmişti: Katar'dan açıklama geldi

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail’e saldırısı sonrasında Gazze'de başlayan savaşın ardından İsrail ve Hamas arasında arabuluculuk rolü üstlenen Katar, arabuluculuğa yalnızca taraflar arasında ateşkes için ciddi bir niyet olduğu takdirde devam edeceğini bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ansari, böylece, Pazar günü yaptığı açıklamada, Cumartesi günü gündeme gelen, Katar'ın arabuluculuk rolünden tamamıyla çekildiği ve başkent Doha'daki Hamas'ın bürosunun kapatıldığı iddialarını yalanladı.

Bir anlaşma sağlanmadığı takdirde arabuluculuk rolünden çekilecekleri konusunda savaşın taraflarını on gün önce bilgilendirdiklerini aktaran El Ansari, "Katar, taraflar bu vahşi savaşı bitirme konusunda bir niyet ve ciddiyet gösterdikleri takdirde, ortaklarıyla bu çabalarını sürdürecektir" diye konuştu.

Öte yandan "Hamas'ın Katar'daki bürosunun ana amacı, taraflar arasında bir iletişim kanalı olarak işlev görmesidir" diye konuşan El Ansari, söz konusu büronun yaklaşık bir yıl önce Gazze'de varılan ateşkeste önemli rol oynadığının altını çizdi.

Cumartesi günü Times of Israel ve Financial Times gazetelerinde yer alan haberlerde, Katar'ın, 2012'den beri ev sahipliği yaptığı Hamas temsilcilerinden ülkeyi terk etmelerini istediği iddia edilmişti. Öte yandan Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir diplomatik kaynak ise Katar'ın arabuluculuk faaliyetlerinden çekildiğini öne sürmüş ve Doha'nın ateşkes görüşmelerinin artık "amacına hizmet etmediğini" düşündüğünü öne sürmüştü.

Kısa ateşkesin üzerinden bir yıl geçti

Bir yılı aşkın süre önce başlayan Gazze savaşının başlangıcından bu yana, Katar, ABD ve Mısır ile birlikte Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması ve İsrail cezaevlerinde tutulan Filistinli tutsakların serbest bırakılması için arabuluculuk faaliyetleri yürütüyordu. Bu faaliyetler sayesinde Kasım 2023'te 100'ü aşkın rehinenin bırakılmasıyla sonuçlanan kısa süreli bir ateşkese varılabilmişti. Son bir yıldır sürdürülen dolaylı müzakerelerde ise bir sonuç elde edilememişti.

Hamas üyeleri, Suriye iç savaşının başlamasının ardından Katar'a gitmiş ve 2012'de burada siyasi bir büro açmıştı. Gazze Şeridi'ndeki kontrolü 2007 yılında ele geçiren Hamas'a Katar'ın bu tarihten önce de mâli destek sağladığı da biliniyor. Radikal İslamcı Hamas, AB ve ABD'de terör örgütü olarak sınıflandırılıyor.