Ünlü 8 şef ile Beşiktaş’ta Boğaz manzaralı brunch deneyimi

Shangri-La Bosphorus, Istanbul, Shang Brunch etkinliğinin dördüncüsünü 17 Kasım Pazar günü gerçekleştirecek. Bu özel brunch, Türk ve dünya mutfağından ünlü 8 şefin canlı istasyonlarında sunacakları imza yemekleri ile gerçekleştirilecek.

The Red Balloon’dan genç Michelin ödüllü Executive Şefi Ulaş Durmaz, Telezzüz’den Executive Şef Bahtiyar Büyükduman, Papermoon Executive Şefi Giuseppe Pressani, Beta Home Sapanca’nın Executive Şefi Doğan Anapa, Momo Bebeköy’ün Executive Şefi Uğur Çakıroğlu ve Napoli Antica’dan 3 Black-Tie Awards sahibi Ünlü İtalyan Peynir Ustası Cosimo Rotolo, bu lüks gastronomi yolculuğunda yer alacak. Otelin Executive Şefi Giovanni Terracciano ve ödüllü restoranı Shang Palace’ın Şefi Cheng Lu önderliğinde, Japon mutfağından Çin’e, Türk mutfağından İtalya’ya uzanan imza lezzetler, 17 Kasım Pazar günü sunulacak.

Etkinlik boyunca canlı müzik, Turkish Arts’tan Ali ve Betül Şengüler önderliğinde ebru sanatı deneyimi, Le Bar'dan özel kokteyller ve minikler için eğlenceli aktiviteler de yer alacak.