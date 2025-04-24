Avrupa Birliği'nden Apple ve Meta’ya 798 milyon dolar ceza

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, dijital devlerin gücünü dizginlemeyi amaçlayan Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında ilk büyük yaptırımını açıkladı.

AB Komisyonu, Apple’a 500 milyon Euro (yaklaşık 570 milyon dolar), Meta’ya ise 200 milyon Euro (yaklaşık 228 milyon dolar) ceza kesti. Gerekçeler arasında kullanıcı yönlendirmelerini kısıtlayan uygulamalar ve veri gizliliği tercihlerini sınırlayan iş modelleri yer aldı.

Apple ve Meta’ya ceza

Donanımhaber'in aktardığına göre, Apple, App Store politikaları nedeniyle hedef alındı. Komisyon, Apple’ın hem teknik hem de ticari kısıtlamalarla geliştiricilerin kullanıcıları App Store dışındaki daha ucuz alternatiflere yönlendirmesini engellediğine hükmetti. Şirketin “Core Technology Fee” adıyla getirdiği yeni ücret modeli de eleştiri konusu oldu.

Apple ise karara itiraz edeceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “Bugünkü duyurular, Avrupa Komisyonu'nun kullanıcılarımızın gizliliği ve güvenliği için kötü olan, ürünler için kötü olan ve bizi teknolojimizi ücretsiz olarak vermeye zorlayan bir dizi kararla Apple'ı haksız yere hedef almasının bir başka örneğidir” denildi.

Meta ise Facebook ve Instagram kullanıcılarına sunduğu "öde veya rıza göster" modeliyle DMA’yı ihlal etti. 2023 Kasım'ında devreye alınan sistem, kullanıcıların reklamsız bir deneyim için ödeme yapmasını ya da kişisel verilerinin reklam hedeflemesi için kullanılmasını kabul etmesini öngörüyor. AB Komisyonu, bu modelin kullanıcıların gerçek anlamda özgür bir tercih yapmasına izin vermediğini belirtti.

Meta da Apple gibi karara tepki görsterdi. Şirket, Avrupa Komisyonu’nun başarılı Amerikan şirketlerini hedef alırken Çinli ve Avrupalı firmalara daha esnek davrandığını savundu. Ayrıca, alınan kararın sadece bir para cezası değil, iş modeline zorla müdahale anlamına geldiğini öne sürdü.

Açıklamaya göre Apple ve Meta, Komisyon’un kararlarına uymak zorunda, aksi takdirde düzenli olarak günlük para cezaları ile karşılaşacaklar. Ayrıca uyum için de iki ay süreleri var.